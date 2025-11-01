知名音樂人屠穎疑因跑步機跌倒身亡終年62歲　曾幫王菲張學友編曲

台灣資深音樂人屠穎曾獲得金曲獎最佳編曲獎，曾為周華健、張學友、王菲等天王天后編曲，豈料，屠穎今（1）日離世享壽62歲，齊豫廣州場演唱會也緊急發布公告宣告演出延期，指出「因團隊成員突發意外，無法正常舉行」。



屠穎曾替楊丞琳〈曖昧〉編曲，楊丞琳也透過IG限時動態哀悼，「謝謝您為〈曖昧〉和〈左邊〉帶來這麼經典又動人的編曲，感謝您對音樂的奉獻。」



屠穎今（1）日離世享壽62歲。（微博＠屠小穎）

齊豫廣州場演唱會也緊急發布公告宣告演出延期。（截圖）

據了解，屠穎是在廣州齊豫演唱會準備期間，因跑步發生意外離世。11月1日下午3時，齊豫「風采依舊·在廣州」演唱會發佈緊急公告，表示「因團隊成員突發意外，原定於2025年11月1日在廣州中山紀念堂舉辦的齊豫廣州演唱會無法正常舉行」，「經與各方緊急協商並慎重評估，我們決定本場演出延期」，隨後有消息指出，「團隊成員」正是著名音樂人屠穎。

曾與張學友劉德華王菲合作 參與製作《情書》等名曲

屠穎出生於1963年，自1987年出道以來，參與製作的華語流行音樂作品超過兩千餘首。1990年，屠穎憑借江淑娜的《我是個不喜歡熱鬧的人》獲得第2屆金曲獎最佳編曲人獎。此外，屠穎還發行了三張個人鋼琴演奏專輯，並在多場演唱會中擔任音樂總監。

屠穎今（1）日離世享壽62歲。（Facebook＠屠穎）

屠穎編曲作品涵蓋多位知名歌手的專輯，編寫過的音樂作品包括張學友《忘記你我做不到》《情書》、辛曉琪《味道》、王菲的《天空》、《棋子》和《只願為你守著約》、劉德華《每次醒來》、張信哲《過火》、張惠妹《夢見鐵達尼》、楊丞琳《曖昧》、彭羚《囚鳥》、李玟《DiDaDi》、王馨平《別問我是誰》、曾淑勤《魯冰花》等。

屠穎今早才在臉書發文，令不少圈內好友難以置信，台灣男演員李國超更心痛發文表示：「哭紅雙眼的我！我真的捨不得你！我的摯友！」，台灣音樂人陳子鴻也發文：「45年的老友，屠穎老師一路好走。」

屠穎曾替楊丞琳〈曖昧〉編曲，並收錄在2005年發行的專輯《曖昧》裡，成為首播主打歌，再加上偶像劇《惡魔在身邊》的片尾曲效應下，〈曖昧〉讓楊丞琳一舉成名。楊丞琳也透過IG限時動態哀悼，「謝謝您為〈曖昧〉和〈左邊〉帶來這麼經典又動人的編曲，也謝謝您教出一位和您一樣熱愛音樂，才華出眾的兒子（屠衡），感謝您對音樂的奉獻，永遠懷念屠穎老師」。

楊丞琳也透過IG限動哀悼屠穎。

屠穎過去編曲作品超過千首，合作不少歌壇天王天后，包括張信哲〈過火〉、張學友〈情書〉、王菲〈天空〉、辛曉琪〈味道〉都出自於他手，近年也經常擔任周華健、齊豫等人的大型演唱會音樂總監及鍵盤手，如今傳出離世消息，令外界相當不捨。