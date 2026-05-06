安徽動物園獰貓胖成水桶爆紅　園方：毛髮蓬鬆兼趴地休息顯臃腫

內地五一假期間，遊客除了到各大熱門城市及景區遊覽，不少人亦會到動物園參觀。在安徽皖南野生動物園，兩隻本該「四肢纖細」的獰貓，卻因胖成「深水炸彈」爆紅。

園方介紹，除了每日三頓純肉，春季換毛及白天的慵懶習性也是獰貓看起來「胖若兩貓」的主因。經獸醫檢查，兩隻獰貓的身體指標正常，暫毋須減肥。



影片顯示，在安徽皖南野生動物園，獰貓展區的介紹牌清晰列出牠的形態特徵「四肢纖細」，但鏡頭一轉，兩隻獰貓胖成水桶趴地休息，體態飽滿，與野外獰貓的矯健形象反差極大。

獰貓胖成水桶趴地休息。（影片截圖）

在安徽皖南野生動物園，介紹牌清晰列出獰貓的形態特徵為「四肢纖細」。（影片截圖）

巨大的體型反差引起網民關注，紛紛調侃「給獰貓吃成了胖橘」、「吃成導彈了」、「這不是小豬嗎」、「伙食真不錯啊」、「胖的圓滾滾，可愛無邊」。

《合新聞》報道，5月6日，皖南野生動物園工作人員介紹，這次爆紅的兩隻獰貓是園區的「皖檸」和「皖檬」，牠們本身是動物園的「明星居民」。

他表示，獰貓屬於中型野生貓科猛獸，與虎獅等同屬肉食動物。這兩隻獰貓每天早午晚三餐都吃純肉，以牛肉和雞肉為主，「獰貓的體格雖然不大，但每頓也要吃到一斤的肉」。

兩隻獰貓胖成水桶趴地休息。（影片截圖）

至於為何獰貓胖成水桶，工作人員解釋，獰貓並非真正超重肥胖，一方面是因春季換毛期，毛髮格外蓬鬆，視覺上更加「圓碌碌」；另一方面獰貓是夜行性動物，白天多在樹下睡覺休息，活動量少，慵懶趴著的體態更顯得臃腫。

對於網民關心的「減肥計劃」，工作人員稱，園區始終堅守「情願人少吃一頓，動物不能少吃」的理念，保障動物營養，若動物體重超標、厭食或健康隱患，也會立即調整喂食方案。

野生獰貓的形態特徵為「四肢纖細」。（影片截圖）

皖南野生動物園的獰貓「圓碌碌」。（影片截圖）

園方已安排獸醫為兩隻獰貓檢查，牠們的身體指標正常，暫未達到必須減肥的程度。工作人員表示，當獰貓需要減肥時，園方將採取少食多餐控制熱量，同時改變投喂方式，通過藏食、豐容設施引導獰貓主動運動、自主覓食，增加活動量，避免肥胖引發三高問題。

皖南野生動物園位於安徽宣城市涇縣，2023年12月30日正式開園，佔地超千畝，擁有皖南大面積原始森林生態園區。動物園以動物保護、繁育為基礎，以珍稀動物大種群展示為特色，匯集了世界各地200多種、8000餘隻珍稀動物。