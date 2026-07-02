內地信訪新規：民眾無省級文書進京上訪不接待　問題盡量屬地解決

近日國家信訪局在官網發佈「關於進一步規範群眾來訪登記工作的辦法」，全文九條規定於7月1日起實施，其中有條款要求民眾在信訪時原則上須在屬地反映要求，除非出具相關文件，否則不得跨省越級前往國家信訪局、中央各部委申訴，儘量讓問題在屬地解決；該辦法亦强調，有權處理的機關、單位應當自收到信訪事項之日起15日內，告知信訪人接收情況以及處理途徑和程序。



對於進京走訪，該辦法提到若民眾在信訪事項辦理期限內重複來訪，不予重複登記；若有滋事擾序、纏訪鬧訪等行為，則由公安機關處理。



內地新規要求民衆進京上訪須持有省級文書。（路透社）

6月25日，國家信訪局在官網發佈《關於進一步規範群眾來訪登記工作的辦法》，全文九條規定於7月1日起實施。

其中備受關注是第4條：民眾跨越屬地層級直接前往國家信訪局、中央部委走訪，必須持有省級機關針對該信訪事項出具的受理告知、複查意見、覆核結論等正式文書，否則相關部門將引導信訪人返回屬地。這意味着，該辦法要求民眾除非出具相關文件，否則不能跨省越級前往國家信訪局、中央各部委申訴。

來訪人員進入國家信訪局前要接受安檢。（新京報）

根據規定，民眾可優先選擇網上信訪和書信郵寄，如選擇現場走訪，應前往有權處理事項的本級或上一級機關、單位設立或指定的接待場所提出申請。

同時該辦法强調，有權處理的機關、單位應當自收到信訪事項起15天內書面告知接收情況以及處理程序，按期規範出具書面答覆意見，各級信訪部門也要全程跟進受理辦理情況。

對於進京走訪，該辦法提到若民眾在信訪事項辦理期限內重複來訪，不予重複登記，仍反覆進京走訪，信訪部門會聯同公安機關教育和勸離，若有有滋事擾序、纏訪鬧訪等行為，則由公安機關處理。

另外，信訪部門對民眾信訪不受理及纏訪鬧訪的典型案例，會視情況公開曝光。