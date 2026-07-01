泰山設135公里刀片網防驢友違規闖入　網民質疑破壞生態｜有片

近日，有網民發布影片稱，泰山景區周邊設置了帶刀片的螺旋鐵絲網，長度約135公里，引發熱議。根據景區一篇發布於2022年11月的文章顯示，設置刀片隔離網有效封堵了違規進山路口800餘處，消除了「驢友」非法穿越等人為隱患。不過，仍有不少網民提出質疑，「破壞了生態，動物怎麼活動？」



近日，有網民發布影片稱，泰山景區周邊設置了帶刀片的螺旋鐵絲網，長度約135公里。（微博@單車小朋）

鐵絲網高度接近成年人身高 網民質疑或傷害野生動物

內媒《大風新聞》報道，據圖片顯示，鐵絲網鋪在草木之間，高度接近成年人身高。鐵絲網上佈滿了刀片狀鐵片。有不少網民沿著鐵絲網行走，拍下影片。

近日，有網民發布影片稱，泰山景區周邊設置了帶刀片的螺旋鐵絲網，長度約135公里。（微博@單車小朋）

有網民表示，鐵絲網是為了防沒有底線的驢友，「泰山大部份野區都是挺危險的，而且有些人帶火進山都是不穩定因素」，不過，也有網民擔心該舉措會對生態環境造成破壞。「刀片刺繩沿山脊連續鋪設，沒有預留野生動物遷徙通道，長期下來會破壞山林原生生物廊道」、「建如此隔離網雖然能預防非法穿越等人為隱患，但對野生動物非常不友好，可能造成傷害」。

項目總投入逾2500萬 長度135公里封堵800餘違規口

6月30日，泰山景區工作人員表示，並不了解此事。據公開資料，2022年泰山景區提出「天羅、地網、人哨、水盾」立體防控體系，「地網」就是這圈刀片隔離網。項目共兩期，前後配套，整個「環泰山森林防火廊道」總投入約2519.3萬元人民幣。

「泰山景區」微信公眾號曾與2022年11月4日發布文章，其中提到：沿林緣及重點防範區新建刀片刺繩隔離網135公里，有效封堵違規進山路口800餘處，實現非開放區的封閉管理，消除了「驢友」非法穿越等人為隱患，構建起無縫隙「地網阻隔佈局」。此前也曾有報道指出，隔離網主要用於預防森林火災和松材線蟲病等病蟲害。