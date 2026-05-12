5山友闖四川禁區失聯　上百人出動救援　事後承擔罰款救援費逾4萬

今年五一長假期間，5名戶外愛好者擅闖四川臥龍鎮未開發及無信號的高風險區域，最後當地政府出動上百人次、動用無人機及搜救犬全方位搜捕，終將眾人救出。5月11日，臥龍鎮政府公佈處罰結果，5人除被行政處罰外，還須承擔罰款及民間救援費用共計逾4萬元（人民幣，下同）。



據《紅星新聞》報道，5名戶外愛好者於5月1日經網絡邀約，由臥龍鎮五里墩溝出發前往小金縣四姑娘山鎮，試圖挑戰這條全長56公里、最高海拔逾4700米的所謂｢攻略路線｣。該區域位於大熊貓國家公園核心區，屬信號全無的高風險地帶。

救援人員上山搜救。（臥龍鎮政府）

5月7日，這幾名戶外愛好者家屬因無法聯繫上他們，於是報警求助。隨後，阿壩州、汶川縣聯合指揮，聯合公安、消防、森防、民兵、高山嚮導、醫護人員等上百人次，動用無人機、衛星電話、搜救犬等專業設備，並協調小金縣同步開展搜救。

最後搜救隊在8日下午成功尋獲5人，並於當晚安全帶回，未造成傷亡。

事後當地對5人擅闖未開發高風險區域的行為做出處罰，每人處1800元的行政罰款，合計9000元；共同承擔民間救援費用34464元，費用總計43464元。

臥龍鎮政府表示，此類違規行為反映部分戶外愛好者規則意識淡薄，同時嚴重浪費公共資源。為杜絕類似事件再次發生，將採取嚴肅追償救援費用的措施，同時強調臥龍風景雖美，但絕非｢法外之地｣。