網信辦整治網絡娛樂團播亂象　含違規PK刺激打賞、場景內容低俗等

7月3日，「網信中國」微信公眾號發布《關於開展「清朗・網絡娛樂團播亂象整治」專項行動的通知》，為加強娛樂團播領域問題治理，自即日起，在全國範圍內開展為期2個月的「清朗·網絡娛樂團播亂象整治」專項行動，集中整治娛樂團播在帳號註冊、規則設計、場景設置、成員行為規範、未成年人網絡保護等方面存在的突出問題。



專項行動重點圍繞娛樂團播整治6類問題

7月3日，「網信中國」微信公眾號發布《關於開展「清朗・網絡娛樂團播亂象整治」專項行動的通知》。（網信中國」微信公眾號）

專項行動期間，重點圍繞娛樂團播整治6類問題，包括團播帳號註冊使用違規、團播之間或團播成員間違規PK刺激打賞、運用不當團播玩法誘導打賞、團播場景內容低俗不良、團播侵害未成年人權益、團播MCN機構管理失范等。

根據工作要求，專項行動將加強組織引導，指導督促相關平台、MCN機構嚴格落實直播實名、打賞限額等規定。針對突出問題，依法嚴懲一批落實不力、情節惡劣的網站平台，並向社會公開曝光，形成震懾。因地制宜出台政策、健全制度、完善機制。

國家互聯網信息辦公室。（中新網）

內地網絡直播亂象頻出

據此前報道，內地擁有千萬粉絲的網紅「夜巴黎」遭網民舉報，指其在直播中為博流量，逼迫旗下主播與鱷魚同處一缸，更多次將人用繩子綁住沉水處罰。「夜巴黎」還被揭發疑冒用嫲嫲身份證掩飾未成年身份直播，並涉嫌誘導大量未成年粉絲打賞逾10萬元人民幣，帳號遭封禁。

網紅「夜巴黎」遭網民舉報，指其在直播中為博流量，逼迫旗下主播與鱷魚同處一缸（網絡圖片）

另有河南鄭州19歲女生小朱，利用在父親經營的公司擔任出納的職位便利，挪用1700萬（人民幣，下同）公款打賞主播。小朱父親公司瀕臨破產，他最終選擇陪同女兒自首投案。