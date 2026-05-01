中央網信辦整治AI應用亂象 嚴禁不當「復活逝者」及濫用信息
撰文：吳真銘
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4月30日，中央網信辦印發通知，在全國範圍內部署開展為期4個月的「清朗·整治AI應用亂象」專項行動，重點整治不當使用AI「復活逝者」，濫用逝者信息等問題。
中央網信辦有關負責人表示，本次專項行動分兩個階段開展。第一階段為「清朗·AI應用服務典型違規問題」專項治理行動；第二階段為「清朗·整治AI信息內容亂象」專項行動。其中，第二階段提到，會重點整治不當使用AI「復活逝者」，濫用逝者信息的問題。
網信辦開展為期4個月專項行動 重點整治AI應用亂象 嚴打假信息
《南方都市報》此前報道，在一些電商平台上，有不少做AI「復活」生意的商家，商品標價從幾元、幾十元到上百元乃至數千元（人民幣，下同）。有技術提供商表示，其一年完成693單AI「復活」親人的訂單，每單定價數千元甚至上萬元。
一位利用AI「復活」女兒的父親坦言：「縱使模仿得再像，也不愛我。」據業內人士分析，基於目前的條件，AI「復活逝者」與老照片修復的性質相似，只是加入了更多互動和個性元素，還不大可能走向真正意義上的數字永生。
另據《新華網》報道，一些受訪者表示，通過AI技術「復活」親人，對傳統觀念造成了一定的衝擊。心理學專家認為，這樣的「生死溝通」也可能造成過度依賴，而讓人難以回歸正常生活。
一些機構、個人用AI「復活」逝世明星，深情緬懷的名義之下，實則打着引流、收費的「算盤」。「化悲痛為生意」的商業化之路上，私隱的侵犯、對逝者親屬的二次傷害，對公共利益的損害都是不容迴避的問題。
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