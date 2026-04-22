19歲女挪用父公司1700萬打賞主播稱：戒不掉看直播，願坐牢換退款

4月21日，河南鄭州19歲女生小朱利用在在父親經營的冷藏服務公司擔任出納期間挪用1700萬（人民幣，下同）公款打賞主播事件引發關注。小朱父親公司瀕臨破產，他最終選擇陪同女兒到河南鄭州市公安局惠濟分局投案。



值得關注的是，涉事公司曾參與出台團播行業標準，當中就有提到，「不應組織粉絲進行打賞排名或攀比」，許多網民因此認為平台也需要擔責。



內媒報道指，小朱至今還是整天抱著手機，家人曾試圖沒收手機，她以自殺威脅。據了解，小朱稱心情不好的時候看到直播間滿屏的稱讚和主播點名感謝，會有感動和開心，她更表示，如果用坐牢換取退款她也願意。

小朱父親稱，「她（小朱）說坐牢也無所謂。但追討錢款的時候，她有一個關係密切的網友，她在那消費50多萬元買卡片，希望我不要找她這位朋友追款。」

主播單獨為小朱錄製的「拆卡」影片截圖（抖音@封面新聞）

事主稱心情不好看直播會感動：100個火箭10萬元，會得到很多稱讚

綜合《封面新聞》、《大象新聞》報道，不少網民陸續曬出直播錄屏，顯示小朱在兩名主播的不同時段直播間裏，多次一次性刷出100個火箭、郵輪等頂級禮物。網民們稱，對小朱和女主播「狐狐大睡」的互動印象深刻，還有網民炒「狐狐大睡」與小朱的CP。

小朱在兩名主播的不同時段直播間裏，多次一次性刷出100個火箭、郵輪等頂級禮物。（大象新聞）

小朱在兩名主播的不同時段直播間裏，多次一次性刷出100個火箭、郵輪等頂級禮物。（大象新聞）

小朱表示，100個火箭價值10萬元，心情不好的時候看到直播間滿屏的稱讚和主播點名感謝，會有感動和開心。

當事人：刷禮物「戒不掉」 願用坐牢換退款

小朱稱，她原本喜歡一個人到處旅遊、看演唱會，父親將她安排在父親經營的冷藏服務公司擔任出納期間學習管賬，她不得不承擔起家庭責任。她說自己朋友比較少，偶爾下班與少數幾個朋友外出逛街，手機逐漸成了她主要的社交渠道。

小朱介紹，她最初在SK直播間刷禮物也是從小額開始，逐漸越刷越多，女主播「狐狐大睡」添加了她的私信和微信，兩人聊天逐漸貫穿整天，她也被邀請加入了粉絲群。她表示，曾經多次意識到刷禮物花費的金額太多，也曾幾次「剎車」，但最後都像戒煙一樣戒不掉。

小朱與「狐狐大睡」的聊天記錄。（封面新聞）

小朱表示，她對目前事態還不是太清晰，如果用坐牢換取退款她也願意。

涉事公司曾參與出台團播行業標準

今年1月27日，中國演出行業協會發布首份團播管理標準《網絡表演團體直播運營管理要求》，對直播互動性性進行了規定，要求不應通過暗示性語言、動作或者虛構親密關係誘導用戶消費，不應組織粉絲進行打賞排名或攀比。小朱打賞事件涉及直播平台，以及直播間背後的MCN公司「杭州帥庫網絡科技（SK）」，是該行業標準的起草單位之一。

小朱某一天的消費記錄。（封面新聞）

小朱父親表示，1700萬除了欠銀行的貸款，還有300多萬是親戚朋友的借款，同時，公司還欠生意夥伴500萬。「現在檔口還在勉強維持著，但是面臨破產。這1700萬是我的身家性命，我沒法跟債主交代，只有把這筆錢定性為贓款，才有可能追回來」。朱先生表示，希望女兒能在法律的教育下徹底醒悟，也希望能把錢追回來。