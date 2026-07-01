佛得角駐華大使：當地公務用車已全面使用比亞迪電動車

2026美加墨世界盃足球賽中，非洲球隊佛得角（Cape Verde）引發關注。今年恰逢中國和佛得角建交50周年，內媒則關注中國在佛得角援建體育場等「中佛友誼」。日前佛得角駐華大使多羅薩里奧（Arlindo do Rosário）在鄭州接受內媒訪問時更表示：「佛得角政府的所有公務車都是比亞迪品牌的，都是比亞迪生產的電動汽車。我們也有企業在銷售比亞迪等中國汽車。」



6月27日至28日，17個「一帶一路」共建國家的32位駐華大使齊聚鄭州航空港，他們走訪了中原國際會展中心與鄭州比亞迪賽車場。多羅薩里奧大使對港區新能源汽車產業的迅猛發展印象深刻，他表示，中國的新能源技術走在世界前列，中國在碳減排領域的實踐為全球綠色發展樹立了標竿。

2026年6月26日，佛得角對陣沙特阿拉伯，佛得角球迷在比賽後慶祝。（Reuters）

今年是中佛建交50周年，多羅薩里奧說，兩國在衛生、教育、基礎設施建設等領域建立了穩固的合作關係。佛得角於2018年加入「一帶一路」倡議，目前雙邊關係已升級為新時代中佛命運共同體戰略夥伴關係。

據中國汽車流通協會數據顯示，2021年中國汽車出口進入高速增長期。2021年至2025年，中國累計新車出口量分區域佔比中，非洲佔比為8.6%。2025年，中國新車出口前15名的國家中，非洲國家阿爾及利亞出口量達17.7萬輛，同比增速超過42倍。

據了解，此前佛得角爆冷在賽場上0比0逼平奪冠熱門西班牙隊，內媒也發表專題文章，指出這場「冷門奇蹟」背後離不開中佛兩國跨越半個世紀的深厚合作，尤其是中國政府援助、於2013年落成的「普拉亞國家體育場」。

世界盃2026｜佛得角靠中國圓夢？內媒：援建國家體育館創足球奇蹟

普拉亞國家體育場。（每日經濟新聞）

該體育場是佛得角獨立以來最大的工程項目之一，不僅幫助該國解決缺乏國際標準場地的困境，中方更派出專家團隊提供至今未曾間斷的「售後」技術維護。文中指出，適逢今年為中佛建交50週年，兩國不僅在體育基建上緊密合作，民間經貿與人文交流亦日益頻繁，中文更在當地逐漸普及，改變不少非洲年輕人命運。

此外，有眼尖網民發現，禾仙夏腳下所穿的戰靴「Senda Mendoza」，是來自福建的「莆田製造」，這雙鞋海外售價折合約1500至1700元人民幣。

世界盃｜佛得角門將爆紅！戰靴福建莆田製 僅海外販售要幾多錢？