有片｜央視披露四川艦最新進展：甲板已劃線　艦載機阻攔索已安裝

央視新聞7月5日報道，076型兩棲攻擊艦四川艦2024年12月27日下水，2025年11月完成首次航行試驗。如今，甲板已劃線，阻攔索已安裝，意味着四川艦的艦載航空作業體系已進入最後階段。



2025年11月14日，076兩棲攻擊艦首艦四川艦從上海滬東中華造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗任務。（新華社）

為全球首艘配備電磁彈射的兩棲攻擊艦

綜合《人民日報》、《央視新聞》報道，四川艦具有全縱通飛行甲板和雙艦島式上層建築，是中國第一型裝備雙艦島的兩棲攻擊艦，前艦島專注於航行指揮和編隊協同，後艦島則專門負責航空管制，包括無人機、直升機及固定翼戰機的指揮調度，提升了執行多種作戰任務的效率。

2025年11月16日，海軍四川艦完成為期3天的首次航行試驗任務，順利返回船廠碼頭。（新華社）

軍事專家張軍社稱，其電磁彈射能彈射30噸級殲-35隱形戰機和空警-600預警機，還可連續彈射攻擊-11隱形無人機，形成無人機蜂群戰術。

四川艦艦徽曝光，確定攻擊-11無人機上艦。（網絡照片）

軍事專家：四川艦的根本性任務是遂行登陸作戰

四川艦還配備了電磁彈射裝置，這也是全球首艘配備電磁彈射裝置的兩棲攻擊艦。通常配備電磁彈射裝置的艦艇，搭載的艦載機起飛效率很高，同時起飛速度很快，這也就意味着它能夠有更強的制空作戰能力和對地打擊能力。

中國海軍076型兩棲攻擊艦四川艦。（新華社）

軍事專家張軍社指出，四川艦的根本性任務是遂行登陸作戰。具備三棲立體攻擊作戰能力。它可輸送登陸部隊進行兩棲登陸，其攜帶的直升機可在敵灘頭陣地後方進行垂直登陸作戰，包括直升機機降作戰和空降作戰，前後夾擊更利於登陸作戰的成功。