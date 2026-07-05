有片｜央視披露四川艦最新進展：甲板已劃線 艦載機阻攔索已安裝
撰文：盧詩文
出版：更新：
央視新聞7月5日報道，076型兩棲攻擊艦四川艦2024年12月27日下水，2025年11月完成首次航行試驗。如今，甲板已劃線，阻攔索已安裝，意味着四川艦的艦載航空作業體系已進入最後階段。
為全球首艘配備電磁彈射的兩棲攻擊艦
綜合《人民日報》、《央視新聞》報道，四川艦具有全縱通飛行甲板和雙艦島式上層建築，是中國第一型裝備雙艦島的兩棲攻擊艦，前艦島專注於航行指揮和編隊協同，後艦島則專門負責航空管制，包括無人機、直升機及固定翼戰機的指揮調度，提升了執行多種作戰任務的效率。
軍事專家張軍社稱，其電磁彈射能彈射30噸級殲-35隱形戰機和空警-600預警機，還可連續彈射攻擊-11隱形無人機，形成無人機蜂群戰術。
軍事專家：四川艦的根本性任務是遂行登陸作戰
四川艦還配備了電磁彈射裝置，這也是全球首艘配備電磁彈射裝置的兩棲攻擊艦。通常配備電磁彈射裝置的艦艇，搭載的艦載機起飛效率很高，同時起飛速度很快，這也就意味着它能夠有更強的制空作戰能力和對地打擊能力。
軍事專家張軍社指出，四川艦的根本性任務是遂行登陸作戰。具備三棲立體攻擊作戰能力。它可輸送登陸部隊進行兩棲登陸，其攜帶的直升機可在敵灘頭陣地後方進行垂直登陸作戰，包括直升機機降作戰和空降作戰，前後夾擊更利於登陸作戰的成功。
海軍四川艦赴南海開展試驗訓練：正常跨區試驗訓練福建艦有望今年遠海訓練或與四川艦編隊 挑戰全甲板放飛艦載機央視揭秘「無人機航母」四川艦 中國軍工為何能快速趕超美俄四川艦順利完成首次航行試驗 軍事專家：可成為「無人機航母」四川艦電磁彈射高隱身無人機 專家：可作航母編隊「常務副航母」