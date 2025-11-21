四川艦順利完成首次航行試驗　軍事專家：可成為「無人機航母」

中國076型兩棲攻擊艦首艦四川艦，11月16日順利完成首次航行試驗。內地軍事專家表示，四川艦既是傳統航母的複製品，也可以成為一艘「無人機航母」。



夕陽下航行的四川艦。（央視新聞）

四川艦順利完成首次航行試驗任務返回碼頭。（央視新聞）

四川艦開展海上航行試驗。（央視新聞）

據央視報道，四川艦，舷號51，是中國海軍新一代兩棲攻擊艦，其擁有創新應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。

內地軍事專家張軍社介紹，四川艦的電磁軌道能輕鬆彈射30噸級的殲-35隱身戰機和空警-600固定翼預警機。更重要的是，它能讓攻擊-11型這類隱身無人機像「下餃子」般連續彈射，這種無人機蜂群戰術有可能成為076兩棲攻擊艦的「殺手鐧」。

張軍社續指，四川艦將是一艘海上的小型航母，既是傳統航母的複製品，也可以成為一艘「無人機航母」，適應未來的智能化戰爭，擔負多元作戰任務。

11月14日，076兩棲攻擊艦首艦四川艦從上海滬東中華造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗任務。（新華社）

四川艦官兵正在進行航行觀察瞭望。（央視新聞）

四川艦在海上航行。（央視新聞）

至於四川艦究竟有多先進？央視報道稱，從外觀來看，四川艦採用的是雙艦島設計，甲板平直寬大；從噸位來講，它的噸位有4萬多噸，在全世界兩棲攻擊艦的隊列中也名列前茅。「噸位越大也就意味着它能夠有更遠的航程，同時能夠攜帶更多先進的武器裝備。」

四川艦是全球首艘配備電磁彈射裝置的兩棲攻擊艦，通常配備電磁彈射裝置的艦艇，搭載的艦載機起飛效率很高，同時起飛速度很快，意味着它有更強的控制空作戰能力和對地打擊能力，自2024年12月下水以來，四川艦建造工作按計劃穩步推進，順利完成系泊試驗和裝設備調試。

本次航行試驗，檢測驗證四川艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性，達到了預期效果後續試驗項目，將根據裝備總體建造計劃逐步展開。