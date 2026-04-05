四川艦電磁彈射高隱身無人機　專家：可作航母編隊「常務副航母」

中國海軍新一代兩棲攻擊艦「四川艦」（舷號 51）是全球首艘配備電磁彈射器的兩棲作戰平台，採用雙艦島設計，實現航行與航管的高效分工。與傳統兩棲艦不同，四川艦能彈射大型高隱身無人機，具備極強的遠程打擊與全域作業能力。

專家表示，四川艦為電磁彈射應用探索新路徑，不僅能作為航母編隊的「常務副航母」，更能單獨組建大型的兩棲作戰群。



《央視新聞》報道，四川艦採用雙艦島設計，可以使前後艦島各司其職。前艦島主要負責航行指揮，可以專注於和其他艦艇航線的配合和整個編隊的組成。後艦島則負責航空管制，對無人機、直升機以及友艦的戰機進行合理指揮，大幅提高作戰指揮效率。

2025年11月16日，海軍四川艦完成為期3天的首次航行試驗任務，順利返回船廠碼頭。（新華社）

四川艦重達4萬餘噸，在全世界兩棲攻擊艦的隊列當中名列前茅。噸位愈大，意味着四川艦航程愈遠，同時能夠攜帶更多先進的武器裝備。

傳統的兩棲攻擊艦甲板的長度有限，面積有限，攜帶的艦載機一般要具備垂直短距起降功能。四川艦採用全縱通飛行甲板搭配電磁彈射和阻攔技術，不僅能夠搭載各種固定翼飛機、直升機和大型無人機，還能夠利用電磁彈射將它們彈射出去，同時具備更高的彈射效率和更快的起飛速度。

2025年11月16日，海軍四川艦完成為期3天的首次航行試驗任務，順利返回船廠碼頭。（新華社）

軍事專家曹衛東稱，四川艦電磁彈射技術可以說源自福建艦，但不同之處在於福建艦要起飛固定翼的預警機，要起飛重型的滿油滿彈的飛機；而四川艦是兩棲作戰的艦艇，由於電磁彈射可以進行相關的力量調節，起飛更多的無人機就可對敵進行偵察監視。

四川艦不但在兩棲作戰上有巨大的能力提升，同時也為未來其他的艦艇是否要加裝小型的電磁彈射器探索新的路徑。

下水以來，四川艦順利完成系泊試驗和裝設備調試，檢測驗證四川艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性，達到預期效果。後續試驗項目，將根據裝備總體建造計劃逐步展開。

高隱身無人機將成為四川艦「拳頭」力量。（央視）

軍事評論員張學峰表示，四川艦是世界上第一種採用電磁彈射器的兩棲攻擊艦，開創了兩棲攻擊艦的全新技術流派。四川艦可以彈射大型的高隱身的無人機，用於打擊敵方的地面目標、海上目標，而且飛翼型的隱身無人機亞聲速的巡航效率很高，「所以『身材』相對於戰鬥機雖然小一些，但是作戰半徑卻不小」。

張學峰指出，四川艦在戰時可以編入航母編隊作為「常務副航母」來執行打擊任務，也能夠以它為旗艦組建大型的編隊，擔負對地、對海攻擊或者兩棲作戰任務。