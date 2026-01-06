八路軍女戰士范景陽逝世　享年102歲

據《澎湃新聞》報道，八路軍女戰士、離休幹部范景陽，因病醫治無效，於周日（1月4日）逝世，享年102歲。



公開資料顯示，范景陽，女，生於1923年10月22日，河北保定人，1939年8月參加八路軍，在「衝鋒劇社」學習、演出做宣傳動員工作。

1940年5月，范景陽調到晉察冀軍區衛生學校學醫，學習司藥，10月分配到晉察冀軍區衛生隊。范景陽先後在晉察冀軍區第五、第四軍分區休養連、冀察軍區司令部衛生隊工作。

解放戰爭時期，范景陽在晉察冀野戰軍三縱隊、第十九兵團六十三軍衛生隊工作。1950年9月，范景陽在海軍青島基地司令部門診部、海軍政治幹部學校門診部、海軍「一五一療養院」任科主任，1983年8月離休。

范景陽與丈夫易耀彩。（網上圖片）

范景陽與堂姐范景新、范景明從小一起長大。1937年抗日戰爭爆發後，范景新與范景明先後參加八路軍。1939年8月，在堂姐范景新、范景明的動員下，范景陽也參加了八路軍。16歲的她，先是加入「衝鋒劇社」宣傳抗日，後轉向醫療領域成為戰地醫師。她與易耀彩將軍結為伴侶，攜手走過半個多世紀的崢嶸歲月。

1955年9月，中國人民解放軍第一次實行軍銜制。范景新丈夫王平授予上將軍銜；范景明丈夫王宗槐授予中將軍銜；范景陽丈夫易耀彩授予少將軍銜。范景新因轉業地方政府工作，沒有授銜。范景明授予少校軍銜，1960年晉升為中校。范景陽授予大尉軍銜，1960年晉升為少校。「范家三姐妹」與丈夫，同時授予「將校軍銜」。