多所高校學者涉論文造假　官媒分析：掛名風氣與盲目追逐指標

近期，多間高校學者被舉報涉學術不端、論文造假，涉及同濟大學、南開大學、中山大學、上海大學等。

5月26日，新華社發表《頂著耀眼頭銜，論文數據荒誕粗糙——多所高校高層次人才被舉報涉嫌學術不端事件調查》文章指出，部分「長江學者」與「傑青」等頂尖學者涉嫌論文數據造假，暴露出一線科研流於形式、高校內部審查機制缺位，以及過度追逐「頂刊指標」的體制流弊。



文章指出，同濟大學、南開大學、中山大學等多位擁有「長江學者」「傑青」「院長」等頭銜的學者，被公開實名舉報涉嫌論文造假，所涉高校已啟動調查程序，部分學者已被免職。

多所高校學者涉論文造假受查

今年4月，科普博主「耿同學講故事」公開舉報國家傑出青年科學基金獲得者、教育部「長江學者」特聘教授、同濟大學生命科學與技術學院院長王某團隊的論文涉嫌造假。該團隊2024年11月發表於國際學術期刊《自然》（Nature）的一篇論文中存在許多規律性的人為編造數據，編造手段之低級，甚至「沒使用隨機數生成器」。

科普博主「耿同學講故事」公開舉報同濟大學、南開大學、中山大學等多位學者涉嫌論文造假。（影片截圖）

調查後，同濟大學通報稱，受質疑論文存在學術不端等行為，論文第一作者金某某與學校高等研究院聘用關係被解除。王某未盡到通訊作者對論文數據真實性和可重複性等方面的應盡責任，被免去院長職務，並降低專業技術崗位等級兩級。

隨後，南開大學生命科學學院院長陳某、中山大學生命科學學院副院長鄺某某、中山大學腫瘤防治中心實驗研究部副主任康某某、上海大學轉化醫學院院長蘇某某也被公開舉報論文涉嫌造假。相關高校已啟動調查程序。

科普博主「耿同學講故事」指出，論文中一整列數據的末尾數字全是5，還有數據小數點後時而一位、時而兩位。（影片截圖）

科普博主「耿同學講故事」指出，論文中一整列數據的末尾數字全是5，還有數據小數點後時而一位、時而兩位。（影片截圖）

造假背後：掛名風氣與盲目追逐指標

有受訪者直言，此次被曝光的造假套路，不過是表象。真正值得追問的是：那些並不隱蔽的疑點，為何會等到圈外人士推動才被發現？

文章指出，首先是掛名的風氣。受訪科研人員稱，「長江學者」「傑青」等頭銜往往伴隨行政職務的躍升，不少人的精力轉向行政管理，投入一線科研的時間銳減。但為了維持頭銜，甚至進一步往上走，他們會選擇摘取團隊成員的科研成果。

一位近期發表了頂刊論文的研究人員坦言，越是「大咖」，越容易對論文的真實性和可靠性失察失管，「他們太忙了，甚至連手下做的是什麼都不一定清楚」。

其次，高校院所會否審查論文。一位國家級科研機構的研究人員以自身經歷舉例，科研處多數情況下只承擔「備查」職能，而非實質性審查。他指出，課題組整理好論文相關數據交到科研處備查，學術誠信主要依賴課題組自律。同時，論文數量龐大、涉及專業廣泛，靠科研處全部審查也並不現實。

第三，很多高校院所沒有主動查處學術不端的動力。多位受訪人士指出，頂刊論文等數量指標，是個人申請「帽子」和待遇所需的業績，也是高校院所學科評估和各類排名的重要參考。當鼓勵產出成為硬任務，質量把關卻靠軟約束，學術誠信的防線便形同虛設。

此外，一些期刊編輯存在被公關、專業審查能力不足等問題，期刊層面的隱憂也不容忽視。

科普博主「耿同學講故事」公開舉報同濟大學、南開大學、中山大學等多位學者涉嫌論文造假。（影片截圖）

破除「數字競賽」 回歸科學價值

文章指出，只有從制度層面系統性推進，才能提升科研誠信水平。近年來，《科研失信行為調查處理規則》《教育部關於加強高等學校科研誠信建設和學術不端治理的指導意見》《高等學校學術不端行為調查處理實施細則》等文件相繼出台，明確加強誠信建設、強化學術不端問題治理，構建健康的學術生態。

受訪者呼籲，進一步落實相關政策，壓實高校院所的學術不端行為預防與處理主體責任，對學術不端零容忍、快處置。

同時，加強科研數據管理，探索利用技術手段支持科研誠信管理，提升管理部門和期刊編輯評判數據質量的能力。一些職業學術打假人會使用專門的軟件檢測論文，將原本高度依賴專業經驗的學術不端查驗，變成公開、高效的技術流程。

更關鍵的是改變評價體系導向，回歸科學價值本身。受訪者建議，引導高校院所從發論文、發頂刊的「數字競賽」轉向營造潛心育人和科研的土壤。科研人員評估應著重看其在立德樹人、原始創新、產業賦能以及對國家戰略的實際貢獻。