內蒙古13歲女孩遭2男性侵立案後被撤案　警方稱「雙方自願」惹議

近日，內蒙古烏蘭浩特網民鍾先生稱妹妹張某在13歲時遭兩名男子性侵，警方認定犯罪事實，以強姦案立案調查，四個月後又以無犯罪事實為由撤銷案件，給其的解釋是雙方自願發生關係，且男方對女孩未滿14歲不知情。鍾先生表示將繼續申訴，希望警方能夠重新立案。



撤案通知書。（荔枝新聞）

事發時張某不滿14周歲。（荔枝新聞）

13歲女童被鎖屋內性侵遭拍片威脅

內媒《荔枝新聞》報道，受害女孩張某自述書描述了案發經過：2024年7月12日，她經同學推薦添加包某微信，因對方嘲諷自己是「照騙」，賭氣前往對方公寓「奔現」，抵達後被包某、武某鎖在屋內先後實施性侵，並拍下影片。事後，2人以曝光作案影片威脅她多次見面並發生關係。事發9天後，因朋友與包某發生糾紛報警，此事才得以曝光。

據張某的自述書，武某首次施暴時自稱「我手機裏有80塊（人民幣）你跟我整一下就行」，施暴過程中偷拍影片留存。包某在某次性侵前，則脅迫她轉賬15元買避孕套。

警方撤案：雙方自願、作案人不知「未滿14歲」

2024年7月22日，烏蘭浩特市公安局對此案立案調查，當晚審訊2人，隨後辦理保釋候查；同年11月29日，警方出具撤銷案件決定書，認定該案無犯罪事實，家屬對此不服並申訴；2025年6月9日，烏蘭浩特市人民檢察院回覆稱，未發現當地公安局在案件辦理過程中存在違法行為。

警方曾以「強姦案」立案調查。（荔枝新聞）

2025年6月9日，烏蘭浩特市人民檢察院回覆稱，未發現當地公安局在案件辦理過程中存在違法行為。（荔枝新聞）

鍾先生稱，警方給出的撤案理由是兩名男子雖然承認與妹妹發生性關係，但認為她無明顯反抗，屬雙方自願。此外，兩人辯稱不知妹妹未滿14歲。鍾先生質疑，「他通過我妹的同屆同學介紹的好友，怎麼會不知道她多大？」他表示，會繼續申訴，望警方能夠重新立案。

事件引發眾怒 此前山西女童遭強姦警方不立案

此事在網絡上引發眾怒，「嘆為觀止，不知道未成年兒童女孩還能怎麼保護自己了」「13歲被多次威脅、被鎖門強迫，對方一句『不知道沒滿14歲』就可以撤案？？？」「這是人能說出來的話？」「難道兩個男的連是不是未成年都分不出嗎」。

此事在網絡上引發眾怒。（微博）

山西13歲女童稱遭強姦 報案被死亡威脅 警方不立案後再覆核

此前報道，山西運城一名13歲女童稱遭男子強姦，家屬報案後女童還遭到對方威脅，警方作出不予立案決定。 6月22日，運城市公安局鹽湖分局發布警情通報稱，已對該事件啟動案件覆核程序。25日，該案嫌疑人因涉嫌強姦罪被刑事拘留。

聊天記錄。（浪潮新聞）

廣東國鼎律師事務所律師周縵卿表示，《刑法》第236條規定，姦淫不滿14周歲的幼女的，以強姦論，從重處罰。其還表示，針對「是否明知年齡」的爭議，2023年6月1日起正式施行的《關於辦理性侵害未成年人刑事案件的意見》有明確細化規定：對於已滿12周歲、不滿14周歲的被害人，從其身體發育、言談舉止、生活作息等可判斷為幼女的，應當認定行為人「明知」。