內地神棍精神操控逼女子｢雙修｣　再性侵其15歲女兒　判囚9年

內地一名自稱精通道法的男子，恐嚇一對母女並進行精神操控，不僅逼迫母親「陰陽雙修」，更以「解降頭」為由性侵15歲少女，最終被法院以強姦罪判入獄九年。



檢察日報正義網23日消息，2025年12月初，何女士在直播平台結識自稱精通道法的張某，隨後她主動加對方微信傾訴家事。期間張某謊稱何女士家中有「邪祟之物」，稱他願意登門「施法」。之後張某向何女士灌輸「有人要暗害你」、「你被惡靈盯上」等恐怖話語，令何女士對他言聽計從，更提出「陰陽雙修」，最後在何女士家中居住半月有餘。

因不滿張某在家中居住，何女士的大女兒與其發生爭執。張某隨即以黃表紙畫符方式對其「下降頭」，適逢大女兒此時失聯，何女士於是深信「降頭」生效，哀求張某解除作法。其間，張某得知何女士15歲的二女兒未有性經驗，遂稱解降頭要用「破處之血」。母女二人深信不疑，張某計謀得逞。

内地有神棍精神控制母女逼雙修，最後被鄰居發覺不妥報警才揭發荒唐事。（示意圖/Unsplash）

事後，何女士與鄰居閒聊時說漏嘴，鄰居感覺不對勁隨即報警，才揭發這宗荒唐事件。檢察院審查後指出，被告張某虛構鬼神，持續恐嚇並精神操控被害人，其利用封建迷信構建的精神強制，與暴力脅迫具有同等心理壓製作用，致使被害人不敢及不能反抗，涉嫌強姦罪。此外張某有前科屬累犯，情節嚴重，應當依法從嚴懲處。

今年4月，法院裁定張某強姦罪成，判處有期徒刑九年。