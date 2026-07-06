佛得角望邀國足友誼賽　遭拒｢備戰亞洲盃沒空｣　網民：踢完冇友誼

2026年世界盃，人口僅55萬的西非島國佛得角（Cape Verde），以接連逼和西班牙及烏拉圭，又在32強以2:3惜敗衛冕冠軍阿根廷的戰績贏得全世界矚目。在世界盃期間，佛得角對中國的感謝亦引發中國球迷熱烈討論。



佛得角足協更表示，希望安排球隊來華，與中國男足進行友誼賽。然而，據內地媒體報道，中國男足拒絕了佛得角的邀約，因需要全力備戰明年1月亞洲盃。國足的婉拒亦遭網民戲謔稱，「踢完就沒友誼了」。



首次參賽的佛得角，以強勁的實力和不放棄的精神在三場小組賽中，分別以0:0逼平西班牙、2:2戰平烏拉圭，以及0:0賽和沙特阿拉伯的成績，成功出線闖入淘汰賽。雖然最終在32強淘汰賽中，以2:3惜敗於衛冕冠軍阿根廷，但將勁旅阿根廷逼入加時賽，仍舊贏得全世界為其讚歎鼓掌。

佛得角的出線，令不少球迷關注到這隻非洲「黑馬」。而佛得角駐華大使阿林多·多羅薩里奧在北京接受訪問時卻直言，要感謝中國多年來的無私援助。

世界盃：2026年7月3日，佛得角隊對戰阿根廷（Reuters）

佛得角完成世界盃返國，受大批市民熱烈歡迎。（路透社）

佛得角完成世界盃返國，受大批市民熱烈歡迎。（路透社）

據悉，中國援建了佛得角首都普拉亞的「國家體育場」（Estádio Nacional de Cabo Verde），這座現代化的體育場不僅為佛得角國家隊提供了國際頂級的訓練與比賽場地，亦填補了這個非洲島國長期以來缺乏正規比賽場地的空白，至今仍有11名中國工作人員常駐。佛得角時任總理內韋斯曾專門表達感謝，形容「這是中國幫我們實現的夢想」，並指「佛得角國家體育場是佛獨立以來最大工程項目之一」。

2026年恰逢中佛建交50周年，佛得角足協也表示，希望在世界盃結束之後，安排佛得角國家隊與中國男足進行友誼賽。佛得角足協副主席保羅·桑托斯在採訪中直言，「華人是我們的摯友、兄弟。」

不過，據北京青年報7月4日報道，中國足協並沒有中國國足與佛得角國家隊的具體比賽計劃。理由是，中國國足要全力備戰2027年1月在沙特阿拉伯舉行的亞洲盃足球賽。並指中國國足在秋季的備戰期內，傾向與亞足賽「同組對手風格相近的球隊」進行熱身賽，已敲定4場熱身賽的對手為亞洲球隊，其中包括與烏茲別克、朝鮮兩隊的比賽，這也意味著中國國足與佛得角隊短期內不會交鋒。

面對國足的「拒絕」，網民在微博評論區戲謔國足。有網民稱，「只要我堅持不考試，就不會有人知道我分數」；還有人表示，「踢完就沒友誼了」；亦有人笑稱「給你建球場你還想羞辱我」。