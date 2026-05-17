廣西暴雨成災農夫車墮河15人落水致1死　中央派工作組協助搜救

廣西連日遭受強降雨侵襲，多地出現嚴重水浸及內澇。昨晚（16日）廣西河池市環江毛南族自治縣一輛載有15人的農夫車途經漫水橋時以外墮入河中，截至今日（17日）凌晨4時，救援人員僅尋回6人，證實其中1人死亡，仍有9人失蹤。據央視最新消息，國家防總已派工作組赴廣西協助搜救。



廣西自前日（15日）起受強降雨系統影響，多地出現大暴雨甚至特大暴雨。據內地氣象部門監測，15日8時至16日8時，全區有19個縣（市、區）錄得大暴雨，其中貴港市覃塘區錄得最大雨量261.9毫米，屬特大暴雨級別。貴港市區多條街道嚴重水浸，原定昨日舉行的貴港市第二屆徒步活動亦緊急叫停。

廣西暴雨成災。（中新網）

中央氣象台16日發布暴雨黃色預警，廣西東南部沿海一帶今日仍有大暴雨，雨量可達100至240毫米，並伴隨短時雷暴大風或冰雹。廣西氣象局預計，今晚至19日，桂東、桂南及沿海地區將持續有中到大雨，局部暴雨或大暴雨，防汛形勢嚴峻。

5月17日，國家防總辦公室、應急管理部繼續組織氣象、水利、自然資源等部門和廣西、湖北、重慶等17個省份，會商研判本輪降雨過程發展趨勢，研究部署重點地區防範應對工作。國家防總維持針對貴州、湖北、重慶的防汛四級應急響應。

廣西近期暴雨成災。（廣西氣象）

農夫車墮河致1死9失蹤

農夫車墮河意外發生在廣西環江縣洛陽鎮，據「環江毛南族自治縣應急管理局」通報，昨晚一輛載有15人的農夫車駛經永權村肯任屯一條漫水橋時，疑因水流湍急及路面濕滑，整車翻滾墮入河中。事發後，當地公安、應急、消防、海事及民兵等部門連夜展開大規模搜救，共分為12個小組，分別在12個重點水域位置進行搜索。

救援人員透露，涉事漫水橋寬約4米，全長約100米，橋面在暴雨後幾乎被河水淹沒，能見度極低，增加搜救難度。截至今日凌晨4時，救援隊共救起6人，其中5人清醒無大礙，1人被救起時已無生命體徵，其餘9人仍然下落不明。現場投入消防人員65人、消防車輛12輛，並出動聲納探測儀、潛水裝備及橡皮艇等水域救援工具。

廣西農夫車墮河15人落水致1死。

國家防總：嚴禁冒險涉水過橋

鑑於廣西接連出現因暴雨導致的傷亡事故，國家防總辦公室、應急管理部今日（17日）繼續組織氣象、水利、自然資源等部門及廣西、湖北、重慶等17個省份召開會商調度會議。會議指出，本輪大範圍強降雨將逐漸東移南壓，華北、黃淮、江漢、江南、華南等地部份地區仍有暴雨，需重點防範山洪、地質災害、中小河流洪水及城市內澇。

國家防總特別強調，各地要加強涉水路段及漫水橋樑的安全管控，「嚴禁冒險涉水通行，避免發生車輛墮河造成人員傷亡」。同時要求各地堅決果斷轉移危險區群眾，尤其是山洪溝口、旅遊景區、學校及醫院等人員密集場所。

目前國家防總已維持針對貴州、湖北、重慶的防汛四級應急響應，並於今日派出工作組趕赴廣西，指導環江縣洛陽鎮車輛墮河事故的搜救及善後工作。當局呼籲，暴雨期間市民應盡量避免前往河邊、低窪地區及漫水路段，出門務必攜帶雨具並留意最新天氣及交通消息。