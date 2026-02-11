Seedance 2.0一夜爆红　字節跳動新AI有多恐怖？

「這個你不覺得恐怖嗎？」中國科技自媒體「影視颶風」創始人潘天鴻（Tim）星期一（2月9日）發布了對一款人工智能（AI）影片生成模型的評測影片。在9分鐘的影片裏，他接連說了六次「恐怖」，表達自己在評測過程中的感受。



令全網有數千萬粉絲的潘天鴻直呼恐怖的，是中國科技巨頭字節跳動旗下的新一代影片生成模型Seedance 2.0。這個一夜爆紅的AI新秀，帶動相關股票大漲的同時，也引發對隱私和版權等問題的爭議。

Seedance 2.0生成的影片「蜜雪冰城大戰外企咖啡店」（影片截圖）

字節跳動上週六（7日）起在旗下的即夢、豆包、小雲雀等產品中，小範圍內測Seedance 2.0。官網信息顯示，Seedance 2.0可根據文本或圖像創建電影級影片。用戶只需編寫詳細的提示或上傳一張圖片，系統即可在60秒內生成帶有原生音頻的多鏡頭序列影片。

根據介紹，這款模型獨有的多鏡頭敘事功能，能夠根據單個提示自動生成多個相互關聯的場景。AI會自動保持所有場景切換中角色、視覺風格和氛圍的一致性，無需手動編輯。《新京報》報道稱，Seedance 2.0開發者甚至在產品介紹文檔標題中寫下「Kill the game（終結比賽）」幾個字。

Seedance 2.0的表現令不少內測用戶大感震撼，多家券商也在研報中給予好評。開源證券團隊用「驚艷」形容Seedance 2.0，指這款模型在自運鏡和分運鏡、全方位多模態思考、音畫同步生成、多鏡頭敘事能力等幾個關鍵能力上實現突破，或成為AI影視的「奇點」時刻。

受此提振，中國AI應用概念股和影視概念股本週持續上漲。傳媒板塊星期二（10日）領漲A股，橫店影視、萬達電影、光線傳媒等多股漲停，榮信文化、兆馳股份、上海電影等連續兩天漲停。這讓人想起去年初DeepSeek引發的牛市行情，有網民調侃：「去年是DS時刻，今年是SD時刻。」

Seedance 2.0通過潘天鴻照片生成的影片中，自動配上他本人的聲音。

潘天鴻的「恐怖」體驗

在眾多Seedance 2.0的評測中，影視颶風團隊的影片最為出圈。影片推出不到兩天，在影片網站BiliBili上已吸引超300萬人次觀看，YouTube也有25萬次播放量。影片標題開門見山：「改變影片行業的AI，快來了」，後面加了個括號：「但有點恐怖」。

影視颶風針對AI影片生成模型的三大痛點：大範圍攝像機運動、分鏡連續性，以及音畫匹配度，對Seedance 2.0進行測試。潘天鴻的結論是：「假如2026年年初影片生成模型已經是這個水平，那我感覺傳統影視流程距離被AI海嘯衝走，已經徹底進入倒計時了。」

（影片截圖）在僅有影視颶風辦公樓正面素材的情況下，Seedance 2.0生成的辦公樓另一面佈局（上）和現實（下）高度相似。

在上述三項測試中，Seedance 2.0的表現都可圈可點。潘天鴻指出，這款模型生成的影片，讓過去通過攝像機運動鑒別AI的方法基本失效，在分鏡設計上甚至帶有導演意圖，不像過去是「為了切而切」，而是能對需要引起觀眾注意的內容重點體現。

他預言，這類模型一旦成熟，剪輯師甚至沒有存在的必要：「它沒有篩選或者廢片的概念……只要生成的東西夠好，為什麼需要剪輯？」

更讓潘天鴻感到恐怖的是，當他把自己的照片上傳到Seedance 2.0後，生成的影片就自動為這張臉配上他的聲音——即便他沒有提供聲音文件、相關提示詞，甚至沒有告訴系統照片對應的人是誰。

網傳截圖顯示，字節跳動在Seedance 2.0內測中不再支持使用真人素材。（取自闌夕微博）

此外，影視颶風團隊僅將辦公樓的正面照片上傳到Seedance 2.0，但AI運鏡時帶出辦公樓的另一面，竟和現實中的佈局幾乎一模一樣。

潘天鴻強調，他本人沒有對相關素材進行授權，也沒有字節跳動的工作人員聯繫他進行版權申請，「這基本上可以確定一件事，Seedance 2.0大量訓練了我們公司的影片。」

說到這裡，他話鋒一轉，提醒所有人對此保持警惕。「你現在就能看到，如果一個人的數據進入了AI數據集，會發生什麼。它能夠100%模擬出你的任何形態，還有聲音。請問這樣的內容，你的家人分得出真假嗎？」

同一天，開發《黑神話：悟空》的中國遊戲公司遊戲科學創始人馮驥在微博發文，盛贊Seedance 2.0是「當前地表最強的影片生成模型，沒有之一」，並慶幸這款模型來自中國。

《黑神話：悟空》自 2024 年推出後便震撼全球遊戲界。本作全球銷量突破 2,500 萬套，Steam 上更累積超過 85 萬則評論，獲得「壓倒性好評」的成績。

但馮驥也提醒，相關技術發展可能導致「假影片泛濫與信任危機」，並坦言這是真正促使他發這條微博的原因，「因為逼真的假影片將變得毫無門檻，而現有的知識產權與審查體系會面臨空前衝擊。」

他建議民眾盡快提醒父母與不熟悉AI的親友「未來一切缺乏官方權威渠道背書的影片內容（尤其是包含個人形象與聲音的）都可能是偽造的。請務必通過多渠道交叉確認，避免上當。」

字節跳動限制使用真人素材

面對迅速發酵的爭議，字節跳動很快採取行動，對真人素材加以限制。

網傳微信聊天截圖顯示，在一個字節跳動運營的創作者微信群組中，即夢AI運營人員發消息稱，Seedance 2.0在內測期間收穫遠超預期的關注，「為了保障創作環境的健康可持續，我們正在針對反饋進行緊急優化，目前暫不支持輸入真人素材作為主體參考。」

財聯社從字節跳動方面瞭解到，目前在即夢網絡端和小雲雀等平台使用Seedance 2.0，平台會提示暫不支持真人人臉參考；在即夢App和豆包App，用戶需要錄制本人形象與聲音完成真人校驗後才可以製作數字分身，在AI影片中出鏡。

天脈網也引述內部人士透露，字節跳動正研發基於區塊鏈的內容溯源系統，未來所有AI生成影片都將攜帶不可篡改的數碼水印，便於追蹤傳播路徑。這項技術預計將在Seedance 2.0正式上線時同步推出。

科技博主闌夕分析，字節跳動緊急剎車的原因「可能還是不想事情鬧大」，「AI越是強大，越是要警覺它被濫用」。但他也說：「還是希望字節和Seedance 2.0這波能支稜住啊，中國好不容易出現一個全球第一的模型，千萬別被場外因素給搞崩了。」

美國OpenAI公司去年正式發布影片生成工具Sora 2以來，全球影片生成模型的軍備競賽進入白熱化階段，科技巨頭們相繼推出自家的影片AI。Seedance 2.0內測剛開始不久，它在這場競賽中是否會後來居上，各家看法不一。但這場內測暴露出的道德倫理風險，已不容忽視。

事實上，去年9月Sora 2推出後，就引發類似爭議。當時網絡上出現大量用好萊塢明星克蘭斯頓的聲音和形象合成的影片，這名曾憑借《絕命毒師》斬獲艾美獎的演員發聲明表達擔憂。OpenAI隨後加強監管，以防範未經授權的深度偽造（Deepfake）內容。Seedance 2.0目前實行的用戶授權機制，以及正在研發的可追蹤水印，都已在Sora上應用。

（《絕命毒師》電視劇照）

在AI技術一日千里的當下，確保監管跟得上科技發展的步伐，和推動技術進步同樣重要，甚至更加必要。Seedance 2.0的「恐怖」效應再次表明，強大的技術若缺乏約束，可能造成的恐怖後果，不只是在影片裏說說而已。