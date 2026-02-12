字節跳動拚AI自主　傳與三星洽談代工拼今年量產10萬顆晶片

據路透社引述知情人士報道，TikTok母公司字節跳動正積極研發一款人工智能晶片，並已與三星電子洽談代工事宜，持續尋求確保先進處理器供應來源。此舉被視為該公司強化AI算力自主能力的重要一步。



知情人士透露，字節跳動與三星電子的協商內容，除晶圓代工外，亦包括取得記憶體晶片。在當前記憶體供應相對緊俏的情況下，這項合作對三星而言具備一定吸引力。

報道指出，字節跳動目標是在3月底前取得晶片樣品，並計劃今年至少生產10萬顆專為AI推理任務設計的晶片，隨後逐步提高產量至35萬顆。

對於相關消息，字節跳動發言人回應稱，「關於其自研晶片計計劃的資訊不精確」，但未進一步說明細節。三星電子則拒絕評論。

路透社指出，這項協商代表長期尋求開發自研晶片的字節跳動邁向重要里程碑。該公司目前尚未推出自研晶片，腳步相較於競爭對手略顯落後，但已啟動代號為「SeedChip」的晶片計劃。

知情人士表示，字節跳動今年在AI相關採購方面的投入將超過1600億元人民幣，其中半數以上將用於採購 NVIDIA H200等晶片，以及推進自研晶片項目。

事實上，字節跳動布局晶片領域並非近年才開始。早在2022年，該公司便已大規模招聘晶片領域人才，為自建算力體系鋪路。

路透社於2024年6月曾報道，字節跳動當時正與美國晶片設計商博通合作開發一款先進AI處理器，並計劃交由台積電代工生產。

目前在自研晶片進展上，阿里巴巴與百度走在前列。阿里巴巴今年1月發布面向大規模AI算力任務的真武晶片；百度則已對外銷售晶片，並計畫推動旗下晶片業務昆侖芯儘快上市。

報道指出，字節跳動晶片專案代號「SeedChip」，為該公司全面加碼AI研發的重要組成部分。從晶片設計到大語言模型布局，相關技術被視為將重塑其短影音、電商及企業雲服務等多元業務版圖。