字節跳動AI Seedance 2.0外網爆紅　生成影片超逼真震驚專業導演

「學了7年數字電影製作，現在感覺90%都白學了。」



在社交媒體X上，AI影視創意內容領域最為活躍的創作者之一「el.cine」，突然哭笑不得地爆發出了一陣哀嚎。原因無他，在嚐鮮字節跳動新一代AI視頻生成模型Seedance 2.0後，他徹底被震撼了。

這款於今年2月低調上線的模型，官網將其定位為「可導演的電影級全流程生成引擎」。它能理解複雜的自然語言指令，將文本或圖像直接轉化為電影級水準的視頻內容，區別於早期AI視頻工具僅能生成碎片化片段的侷限。

Seedance 2.0採用雙分支擴散變換器架構，可同步生成視頻與音頻，只需輸入提示詞或上傳參考圖，就能在60秒內產出帶完整原生音軌的多鏡頭視頻，大幅降低專業創作的門檻與成本。

其最具突破性的能力，在於「單指令生成連貫多場景」。AI可自動解析敘事邏輯，生成環環相扣的鏡頭序列，並在角色、光影、風格與氛圍上保持高度統一，實現近乎「零後期」的成片效果。

這種跨鏡頭的敘事一致性也被業界視為突破性創新。官方介紹稱，該模型非常適合創作從開篇到高潮的完整故事線，保證專業級的敘事流暢度。

儘管上線低調，但 Seedance 2.0僅上線兩日，便在海外輿論場引發轟動。當年蘇聯率先發射人造衛星「Sputnik」，在英語世界造就了「斯普特尼克時刻」這個詞組；而2026年開年，世界就迎來了「Seedance時刻」。

X平台上，不少用戶稱讚其生成效果媲美好萊塢大片，相關話題迅速衝上熱門，多條演示視頻播放量破百萬。

el.cine用它製作的第一條短片便引爆關注：畫面中，一名男子在人群中狂奔，猛地撞翻路邊水果攤，橙子四散飛落。在一段極具張力的慢鏡頭之後，男子掙扎起身，繼續被四名警察追逐。

網友有點晃神：等會兒，從哪兒開始是AI做的？

我甚至都不確定這是真的還是假的。

運鏡、光影、人物表情、鏡頭語言近乎無懈可擊。人類大腦正是依靠這種感知層面的高度統一來判斷真實，而這段視頻幾乎「騙」過了所有人的眼睛。

「99%逼真。要是你沒說這是AI，我都要去查演員了。」

還有網友感嘆道：

如果Seedance 2.0能做到在實際生產中穩定、低成本、可預期地運行，那麼一整套創意工作流程都將被徹底改寫。

這則視頻更讓許多專業人士嘖嘖稱奇。

美國AI訓練數據初創公司Parsewave的聯合創始人在觀看後驚歎：

我太驚訝了，蘋果和橙子掉落在地上的效果看起來如此逼真……我對AI視頻向來極其挑剔，但這個片段，我真的挑不出任何毛病。

在Mac生產力社區小有名氣的小型獨立開發者dashpane.pro前創始人更是直言：「中美AI視頻技術的差距已經大到有些難堪。中國這些模型的水平，看起來比美國所有公開可用的同類技術領先了整整兩代。」

在隨後幾天裏，el.cine繼續發布了多條Seedance 2.0創作視頻，全面展示其能力。比如用漫畫分鏡鏡頭直接生成動作電影場景。或是僅憑一個文字指令，就能生成一個多鏡頭武打場景。

甄子丹看了都得迷糊：我拍過這部電影嗎？

無論是拳腳交鋒、刀光劍影；還是戰火紛飛、硝煙瀰漫；乃至天馬行空的科幻鉅製，都能輕鬆實現。el.cine不禁苦笑：現在還有誰會說「一鍵生成電影」是做不到的？

網友也有同感：

「過去一部好萊塢電影要耗資數百萬美元，如今，一個只要付得起電費的人，就能完成同樣的事。」

「老天，這完全是重新定義了視覺敘事。」



作為導演，el.cine坦言，Seedance 2.0是目前唯一讓他產生強烈危機感的AI模型。

「毫不誇張地說，電影行業裏的每一份工作都面臨被顛覆。你只要上傳一個劇本，它就能直接生成完整場景，不只是零散片段，還自帶特效、配音、音效、配樂，甚至連剪輯都完成得十分出色。我們可能連剪輯師都不再需要。」

他感慨：

這更像是傳統電影行業在無聲中走向終點，同時，一個未知的全新時代正在開啟。

在遊戲科學CEO馮驥看來，Seedance 2.0確實如其所言，是一個「殺死比賽」的存在。他直接給出了「當前地表最強的視頻生成模型」的超高評價。

「AI理解多模態訊息（文、畫、影、音）並整合的能力完成了一次飛躍，令人驚歎。」馮驥直言：

我很慶幸，至少今天的Seedance2.0，來自中國。

當被評論區網友問及未來AI若能做出《黑神話：悟空》級別的作品時，馮驥幽默回應：「那我們可能將會變成新時代的非遺手工作坊了。」

面對又一輪來自中國AI的強勢衝擊，有人憂心傳統影視行業或將就此落幕，「好萊塢完蛋了」的論調此起彼伏；但也有人從中看見，一個更回歸創作本質的新時代正在到來。

「我們終於回到了拼創意的時代。AI視頻模型已經強大到，靠廉價特效和單純獵奇再也打動不了人了。你必須講好一個真正讓人願意追隨的故事——而這，恰恰是最難也最珍貴的事。」

