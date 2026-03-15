遭荷里活、迪士尼投訴　字節跳動暫停Seedance 2.0海外發布

因涉及版權問題，字節跳動已暫停其最新影片生成模型Seedance 2.0在除中國以外的其他海外國家地區發布。



據美國媒體「The Information」援引兩位知情人士的消息報道稱，字節跳動Seedance 2.0，此前與好萊塢主要制片廠和流媒體平台發生了一系列版權糾紛，因此暫緩全球上線。

Seedance 2.0生成的影片「蜜雪冰城大戰外企咖啡店」（影片截圖）

報道稱，Seedance 2.0在中國上線一個月後，因其使用了受版權保護的素材，遭到迪士尼 和派拉蒙影業（Paramount）旗下Skydance公司的投訴，並收到停止侵權通知函。字節跳動已暫停在其他地區發布這款人工智能影片工具。

Seedance 2.0發布後幾乎立即遭到荷里活製片廠的抨擊，原因是用戶生成的影片，包括一段畢彼特（Brad Pitt）與湯告魯斯（Tom Cruise）打鬥的AI影片，引發了人們對該模型訓練過程中使用了受版權保護作品的擔憂。

此次暫停突顯了人工智能開發者面臨的日益嚴格的法律和監管審查，尤其是在訓練數據來源方面。多家開發生成式人工智能模型的科技公司已遭到媒體公司的訴訟和投訴，這些媒體公司聲稱其內容未經許可被使用。

今年2月，字節跳動告訴BBC，公司正在採取措施加強現有保護措施，以防止用戶未經授權使用知識產權和肖像權。