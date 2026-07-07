北約擔憂中國試射潛射戰略導彈：不能對中國掉以輕心　國防部回應

7月6日12時01分，中國人民解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一枚攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。中國官方其後公佈導彈出水及升空畫面。



北約秘書長呂特（Mark Rutte）回應稱，此次試射「表明對於中國不能掉以輕心」。對此，中國國防部發言人陳曦重申，本次試射屬年度例行訓練，不針對任何特定目標。他亦強調，中國始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家進行核軍備競賽。



解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。央視公布導彈發射升空畫面。（央視）

呂特：北約「不能對中國天真」 已與日方討論

據路透社，在土耳其安卡拉舉行的北約領導人峰會前夕，北約秘書長呂特在新聞發佈會上被問及中國這一行動時，對媒體表示：「這再次證明，我們不能天真。」他說，「而我們並不天真。」

另據日本共同社，呂特也表示，已就中國試射導彈一事同日本防衛相小泉進次郎取得聯繫。呂特在土耳其首都安卡拉召開的記者會上表示警惕稱，此次試射「表明對於中國不能掉以輕心」。

北約秘書長、荷蘭前首相呂特（Mark Rutte）（Reuters）

報道亦稱，呂特在星期二至星期三（7日至8日）的北約峰會期間還計劃與日本、韓國、澳大利亞、新西蘭舉行會晤，屆時可能也會談及此次中國此次的試射行動。

2026年7月4日，土耳其安卡拉，工人們在一條主要道路上設置路障，為北約峰會保安作準備。（Reuters）

陳曦：中國推動核力量現代化旨在保障國家戰略安全

對此，國防部發言人陳曦表示，中國人民解放軍海軍戰略核潛艇組織潛射戰略導彈試射，實現了預期目標。這是年度軍事訓練例行安排，符合國際法和國際慣例。中方事先向有關國家作了通報，體現了中國軍隊的開放與透明。

解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。央視公布導彈發射升空畫面。（央視）

中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，恪守自衛防禦核戰略，始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家進行核軍備競賽。我們推動核力量現代化旨在保障國家戰略安全，維護全球戰略穩定。

國防部新聞發言人陳曦。（國防部官網）

中國潛射戰略導彈射程達洲際

據此前報道，中方並未說明試射的導彈型號，官媒《環球時報》引述軍事問題專家張軍社稱，巨浪-3（JL-3）導彈的可能性極高，該型洲際導彈射程可達一萬公里以上。

去年，中國在「九三閱兵」上展示了巨浪-3導彈。（新華社）

張軍社表示，本次潛射戰略導彈試射，完整驗證了水下機動、水下發射、遠程制導等全流程作戰鏈路，充分證明解放軍海基核力量可在太平洋廣闊公海任意點位，實施穩定、可靠的戰略反擊。

此外，美媒《紐約時報》報道，佛蒙特州明德學院研究中國核武器現代化進程的學者劉易斯（Jeffrey Lewis）受訪表示，這次試射表明，中國在未來幾年將加快具備核打擊能力武器的試射。