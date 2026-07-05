一家三口新疆自駕遊遇山洪　母子被沖走失聯一周　僅尋獲破損遺物

6月28日，江蘇蘇州的王先生與妻兒沿新疆S101「網紅公路」自駕遊，期間突遇強降雨引發的山洪，車輛被洪水沖至路邊，王先生留在車內穩住車輛，妻兒下車避險時不幸被山洪沖走。截至7月5日，母子二人已失聯7天。



《紅星新聞》報道，失聯者好友劉女士介紹，王先生夫婦趁暑假帶兒子從江蘇飛抵新疆後租車自駕，在事發前一天，兒子剛過完11歲生日，「爸爸很愛孩子和媽媽，夫妻感情很好，沒想到發生了這樣的不幸。爸爸現在也很悲傷、難過」。

王先生一家三口。（紅星新聞）

王先生駕駛的車輛被山洪沖到路邊。（紅星新聞）

6月28日下午4時許，王先生駕車行駛至昌吉呼圖壁縣S101公路97公里路段，山區突發強降雨，引發山洪。

王先生憶述，車輛駛入漫水路段後失控打滑，夫妻二人合力把控軚盤、踩死剎車，但抵不住湍急泥水持續沖刷，最終車輛被推向路邊十幾米深的泄洪溝。泥水遮擋全部車窗，車身傾斜，隨時可能墮入深溝，「我們擔心車直接被沖下去，才決定下車」。

當時，王先生留在車內穩住車輛，待妻兒下車後，他才鬆開剎車與軚盤並從後座撤離，但下車後已不見妻兒蹤影。直至他脫險後，才得知妻兒被沖走。

事發路段。（紅星新聞）

王先生一度被困，吊車展開救援。（紅星新聞）

事發時，後方的吊車司機曾目擊母子二人被洪水沖走的過程。他表示，男童下車後被洪流瞬間沖走，母親情急之下上前施救，也一同被洪流捲走，二人在洪水中掙扎，但因前方有車輛阻擋，他駕駛的吊車無法立即靠近施救，後來母子二人被洪水沖向下游。

當地公安、消防、鎮政府及民間救援隊在現場搜救，家屬聘請了外地水下救援隊參與搜尋。7月2日，救援人員在距事發地幾公里的泄洪溝內找到屬於王先生妻子的一條嚴重破損的牛仔褲，距下游水庫約2公里，但至今未發現兩人的蹤跡。

據介紹，泄洪溝平日處於乾涸狀態，實際是較深的峽谷溝谷，山洪暴發時作為泄洪通道，事發時山洪最深達3米，水流最終匯入下渠的水庫。

山洪沖刷過後的溝谷。（紅星新聞）

溝谷下游是水庫。（紅星新聞）

泄洪溝水位退去後，救援人員連日在泄洪溝及沿溝搜尋約10公里，目前重點在下游水庫搜尋。王先生稱，因水體渾濁、泥沙多，聲吶和水下機器人無法正常工作，再加上溝底、水庫內遍布沙石雜物，搜救難度較大。

目前，王先生正隨救援人員在下游水庫尋人，希望能早日尋回妻兒，同時呼籲事發時段途經該路段的車主提供行車記錄儀或目擊線索，協助還原事發經過。

6月28日，當地交警對S101線K92-K99公里路段實施雙向永久臨時管制。該路段淤泥堆積嚴重，山體邊坡存在落石、滑坡隱患。目前仍封閉管控，車輛需繞行。

降雪後的省道S101公路。（紅星新聞）

呼圖壁縣政府官網的資料顯示，新疆S101公路東起烏魯木齊，西至烏蘇巴音溝，總長301.6公里，在呼圖壁境內有「赤壁天湖」「百里丹霞」等景點，沿途可以欣賞雅丹、丹霞、戈壁、河谷、峽谷、高山草甸、森林等優美的自然風光，被稱為「網紅公路」。