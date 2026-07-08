四川宜賓高縣今晨連發9次地震　成都、重慶震感強烈

四川宜賓市高縣今（8日）晨連續發生9次地震，最高一次為黎克特制5級地震，震源深度8公里，暫未有傷亡報告。成都、重慶有明顯震感，中國地震局啟動三級應急響應，四川省地震局已派出現場工作隊趕赴震區。



中國地震台網正式測定，7月8日凌晨4時至6時許，宜賓市高縣共發生8次地震，其中最高一次為黎克特制5級地震，於6時12分發生。

地震發生後，中國地震局迅速啟動三級應急響應。目前，四川省地震局已派出現場工作隊趕赴震區，協助地方政府開展應急處置工作。

中國地震台網正式測定的8次地震情況如下：

7月8日04時01分在四川宜賓市高縣（北緯28.53度，東經104.67度）發生3.8級地震，震源深度6公里。

7月8日06時12分在四川宜賓市高縣（北緯28.52度，東經104.68度）發生5.0級地震，震源深度8公里。

7月8日06時14分在四川宜賓市高縣（北緯28.52度，東經104.68度）發生3.2級地震，震源深度5公里。

7月8日06時14分在四川宜賓市高縣（北緯28.55度，東經104.68度）發生3.1級地震，震源深度8公里。

7月8日06時17分在四川宜賓市高縣（北緯28.53度，東經104.68度）發生3.0級地震，震源深度8公里。

7月8日06時19分在四川宜賓市高縣（北緯28.51度，東經104.69度）發生3.4級地震，震源深度8公里。

7月8日06時22分在四川宜賓市高縣（北緯28.53度，東經104.66度）發生4.0級地震，震源深度8公里。

7月8日06時48分在四川宜賓市高縣（北緯28.53度，東經104.67度）發生3.2級地震，震源深度8公里。

7月8日10時08分在四川宜賓市高縣（北緯28.54度，東經104.67度）發生5.0級地震，震源深度6公里。



不少身處成都、重慶的網民都在社交平台上發文稱震感明顯，半夜在睡夢中直接被搖醒，「震感明顯，2秒左右，成都天府新區」、「6點的，我沒收到預警但有震感，估計太遠了」「4點那次沒搖醒，6點12分搖醒了，準備繼續睡 又開始了，出去坐哈準備睡又又搖了，又悶一哈進去睡，剛躺下又又又震了」、「成都震感也好強烈，每次都在跑與不跑之間徘徊」。

最近四川接連發生多次地震。6月29日，四川宜賓市高縣發生黎克特制5.5級地震；7月5日，四川德陽市綿竹市先後發生3次黎克特制4級以上地震。四川省地震局消息，此次地震為2008年汶川地震的餘震。

對於時隔18年仍發生餘震，四川地震台高級工程師祁玉萍解釋稱，強震發生後，區域地殼應力將長期緩慢釋放，地震活動的整體強度和發生頻次會隨時間逐步衰減，過程中出現階段性地震活動起伏屬於正常地質規律，長周期餘震是大型主震後的常見現象。1976年唐山7.8級強震就是典型案例，該地震餘震區域在2020年仍發生古冶5.1級地震。