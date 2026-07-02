汕頭男掟女童落河街坊合力救回　警方：雙方為家人，已送精神病院

廣東汕頭一名男子在街頭尾隨女童至監控盲區，竟當街將她抱起並一路小跑至馬路對面的河邊，將女童拋入河中後跑走，幸有市民騎車經過時發現異樣，一人跳河托舉、一人在岸上接應，救起女童。



閉路電視畫面顯示，7月1日上午10時46分，一名藍衣男子尾隨一名女童走入監控盲區，幾秒後他抱起女童並跑過馬路，將女童拋入河中後跑走。

藍衣男子將女童拋入河。（影片截圖）

藍衣男子尾隨女童。（影片截圖）

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一名騎電動車的男子疑目擊事發經過，他將車駛至前方拐彎處後，立即跑回河邊翻過圍欄落水救人。另一名騎電動車路過的女子見狀，也立即停車在岸上接應，將女童抱上岸邊。隨後，一名老婦與藍衣男子走到河邊接走女童，老婦邊走邊數落藍衣男子。

老婦邊走邊數落藍衣男子。（影片截圖）

《瀟湘晨報》報道，事發於汕頭市潮陽區西臚鎮轄區。7月2日，西臚鎮政府的工作人員稱已介入處理，後續信息有待官方通報。西臚派出所的工作人員稱，經了解女童無礙，與藍衣男子是家人，男子已經被送往精神病院。