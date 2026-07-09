中國試射戰略導彈 美國務院官員：僅提前數小時通知未循五常標準
撰文：許祺安
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7月6日，中國海軍試射潛射戰略導彈，準確落入預定海域。
7月8日，路透社引述美國國務院官員報道，中國試射潛射戰略導彈前，只提前數小時知會美方。中國駐美大使館暫未回應美方言論。
該名官員稱，中國在試射潛射戰略導彈前幾小時才通知美方，且未有提供充分資訊，未達到其他擁有核武器的聯合國五常（P5）共同遵循的標準。
官員又稱，中國在未參與常態性提前通報外交機制下，發射具核能力的導彈是「不負責任」的行為，並敦促中國就戰略穩定及軍備控制進行實質性對話。
聯合國五常是指聯合國安理會五大常任理事國，是1968年「禁止核子擴散條約」（NPT）所承認的僅有擁核國家。
7月6日12時01分，中國解放軍海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。
外交部及國防部均表示，此次導彈試射是中方年度軍事訓練的例行性安排，試射導彈前已事先通報有關國家，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。
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