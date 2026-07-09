超強颱風巴威體型等同9個浙江　麗水台州兩地宣佈明起停課3天

中央氣象台宣佈，超強颱風「巴威」逐漸向台灣東北部沿海靠近，預計7月11日晚在福建福清到浙江溫嶺一帶沿海登陸。中國天氣網消息，「巴威」體型巨大，約相當於9個浙江省陸地面積。浙江省麗水和台州兩市教育部已宣佈，當地中小學、幼兒園7月10日至7月12日停課三天，停止一切線下教學活動。另外，江蘇省教育廳也發佈通知，要求7月9日下午至7月10日全天，全省中小學、幼兒園及校外培訓機構暫停一切線下教育教學活動。



根據香港地政總署數據，浙江省的陸域面積約為 105,500 平方公里，香港的陸地總面積約為 1,114.6 平方公里，因此9個浙江省拼在一起的面積，約等於800多個香港。



超強颱風「巴威」體型巨大。（微博@中國天氣）

中國天氣網消息，截至7月9日，「巴威」維持超強颱風強度已超5天，預計進入國內24小時颱風警戒線後，「巴威」仍將維持超強颱風級別。據《澎湃新聞》報道，目前浙江麗水、台州兩市教育部門已下發中小學、幼兒園停課通知。

麗水市教育局8日消息，颱風「巴威」預計7月10日至12日影響麗水市，10日至12日，全市中小學、幼兒園及校外培訓機構暫停線下教學，也不得不舉辦聚集性活動，各類暑托班、夏令營、研學旅行等活動也須暫停或延期。

另外8日晚，台州市教育局發佈防禦應對「巴威」工作提醒，預計10日至12日影響台州市，其中心附近最大風力達17級以上。10日至12日，全市中小學、幼兒園及校外培訓機構暫停一切線下教育教學活動，各類暑托班、夏令營、研學旅行等活動也須暫停或延期。

紹興市教育局雖然未發佈聽課通知，但也發佈《教育安全提醒》，要求各地各校關注颱風、暴雨預警信息，按照應急響應等級，及時做好停課、停訓、停考等措施。另外中小學（幼兒園）須實行封閉管理，除值班值守和應急搶險人員之外，無關人員一律不得進入校園。

台州沿海漁船為防範颱風「巴威」回港避風。（人民網）

7日，江蘇省教育廳已發佈緊急通知，要求各地各校迅速進入臨戰狀態，做好颱風防禦工作，9日下午至10日全天中小學、幼兒園及校外培訓機構暫停一切線下教育教學活動，不舉辦任何聚集性活動，各類教學等活動也須暫停或延期。

中國天氣網消息，截至7月9日，「巴威」維持超強颱風強度已超5天，預計進入國內24小時颱風警戒線後，「巴威」仍將維持超強颱風級別，預計「巴威」將帶來狂風暴雨，影響

台灣、福建、浙江等地。9日上午9時，浙江省防指（防汛防台抗旱指揮部）已將海上防颱風應急響應，調整為防颱風Ⅳ級應急響應。另因近期收颱風「美莎克」影響，廣西發生嚴重災情，現時浙江及江蘇等地政府對即將到來的「巴威」保持警惕及提前做好預防措施。