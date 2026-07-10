颱風巴威入24小時警戒線　料12日凌晨浙江溫嶺至福建霞浦沿海登陸

據中央氣象台消息，今年第9號颱風「巴威」10日下午3時已進入中國24小時警戒線，距離浙閩交界不足900公里，將於12日凌晨在浙江溫嶺至福建霞浦一帶沿海登陸。



中央氣象台最新預報，今年第9號颱風「巴威」將於12日凌晨在浙江溫嶺至福建霞浦一帶沿海登陸。（中央氣象台）

據中央氣象台最新預報，「巴威」逐漸向浙閩沿海靠近，以每小時20至25公里的速度向西北方向移動，強度還將有所增強，將於12日凌晨在浙江溫嶺至福建霞浦一帶沿海登陸（強颱風級或颱風級，13至14級，38至45米/秒），登陸後向西北轉偏北方向移動，強度逐漸減弱。

雖然持續的干空氣捲入導致「巴威」強度下降為颱風級別（40米/秒），但目前環流依然非常龐大，算是超大型颱風。10日下午3時，「巴威」已進入24小時警戒線，距離浙閩交界不足900公里，直徑超1500公里，七級風圈半徑達500公里，雲系面積約有158萬平方公里，體量遠超普通颱風。

圖為內地中央氣象台對颱風巴威的路徑預測圖。（中央氣象台圖片）

受西南季風和颱風「巴威」共同影響，未來三天，台灣、華東、華北中北部、東北地區、西北地區東部等地有大到暴雨，部分地區大暴雨，局地特大暴雨，其中，浙江東南部和福建東北部累計雨量局地有500～600毫米，台灣局地可超1000毫米；北京東北部、河北東北部局地可達300～350毫米。