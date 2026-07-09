超強颱風巴威逼近台灣預計明晚影響最劇　台北市等10縣市停班停課

超強颱風「巴威」持續逼近。中國氣象局指，「巴威」將於11日白天登陸或擦過台灣島北部沿海，並將於11日晚上在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸。台灣中央氣象署依目前路徑預測，明日（10日）凌晨就會發布陸上颱風警報10日晚間至11日白天是全台受颱風影響最明顯期間，全台都可能有暴風雨。



考慮颱風路徑及風雨影響，台灣不少縣市宣布10日停班停課。綜合台媒報道，截至9日晚間9時30分，台灣22縣市中共有10個縣市，包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣及連江縣宣布10日停班停課，台中市則宣布10日晚間18時到11日全日停班停課。



受颱風影響，台北市宣布10日停班停課。（Google maps）

台灣中央氣象署指，「巴威」7級風暴風半徑達380公里，是1995年來暴風半徑最大的颱風。預估10日晚間至11日白天是全台受颱風影響最明顯期間，全台都可能有暴風雨，北部地區、中部以及東北部山區，甚至可能會有豪雨以上降雨。

颱風巴威7月9日17時-13日17時的路徑概率預報圖。（中央氣象台）

台中市宣布10日晚間18時前正常上班、正常上課，10日晚間18時至11日（星期六）全日停班停課；南投縣10日正常上班上課，晩上6時至12時及後天（7月11日）全天停班聽課；彰化縣和雲林縣10日正常上班上課。

南部地區嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣10日正常上班上課；東部地區台東縣10日正常上班上課另外，澎湖縣和金門縣10日也正常上班上課。