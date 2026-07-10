颱風巴威逼近台灣　基隆、台北等12縣市今停工停課

颱風巴威逼近台灣，台灣的中央氣象署於今日（10日）清晨5時30分，發布陸上颱風警報。基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣，共10個縣市宣布今日全面停工、停課。另外，南投縣、台中市將於傍晚6時起停工、停課。



2026年7月9日，因應颱風巴威逼近，台北民眾提前到超市購物，雞蛋、蔬菜及即食麵等貨品較多人採購。（Reuters）

2026年7月9日，因應颱風巴威逼近，台北民眾提前到超市購物，雞蛋、蔬菜及即食麵等貨品較多人採購。（Reuters）

中央氣象署估計，受颱風及其外圍環流影響，北部及東北部自凌晨開始間歇性降雨，風雨於日間開始增強，晚上至周六（11日）的影響最為明顯，會有大雨或豪雨，尤其是北部地區及宜蘭、中部山區。

中央社報道，鑑於颱風逼近，中華航空、長榮航空、國泰航空等多家公司已宣布，取消今日多班往返台灣的航班。另外，兩大外送平台Uber Eats與foodpanda也宣布，於停班、停課縣市暫停外送服務。

圖為內地中央氣象台對颱風巴威的路徑預測圖。（中央氣象台圖片）

內地繼續發布颱風橙色預警，中央氣象台指出，今晨5時，巴威中心位於台灣基隆市東南方約830公里，中心附近最大風力有14級。

中央氣象台預計，巴威將逐漸向浙閩沿海靠近，周六晚上在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸，登陸後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。