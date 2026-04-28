中國自今年5月1日起對所有非洲建交國實施零關稅　為期兩年

國務院關稅稅則委員會發佈公告，自2026年5月1日至2028年4月30日，對同中國建交的20個不屬於最不發達國家的非洲國家以特惠稅率形式實施零關稅。



國務院關稅稅則委員會公告顯示，其中關稅配額產品僅將配額內關稅稅率降為零，配額外關稅稅率不變。2年實施期內，中方將繼續推動與相關非洲國家商簽共同發展經濟夥伴關係協定。

國務院關稅稅則委員會發佈公告。

習近平2024年9月5日出席中非合作論壇北京峰會，並發表講話（REUTERS）

對於同中國建交的33個非洲最不發達國家，中方已自2024年12月1日起對其100%稅目產品實施零關稅。此次進一步對其餘20個非洲建交國實施零關稅，體現了中國擴大高水平對外開放的積極姿態，對加強中非經貿合作紐帶、推動共築新時代全天候中非命運共同體將發揮重要作用。

2024年9月5日上午，中非合作論壇北京峰會在北京人民大會堂開幕。（新華社）

此前報道：中國將對53個非洲建交國全面實施零關稅 並擴大非洲輸華產品准入

據台媒《經濟日報》報道，零關稅政策中唯一被排除的非洲國家，正是斯威士蘭王國。4月25日，台灣外長林佳龍曾以特使身份抵達斯威士蘭，出席該國國王登基周年慶典活動。