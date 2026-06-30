大陸博主桃園機場過關、安檢禁區偷拍 被禁止入台2年
撰文：許祺安
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據台灣媒體報道，去年11月有大陸人前往台灣，在桃園機場禁攝區偷拍引發熱議。6月29日，台灣內政部移民署表示，已掌握該名大陸人士身分，將依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，管制其2年不予許可來台。
據台媒《自由時報》報道，網名為「天上白羊」的大陸博主於25日在影片平台嗶哩嗶哩（bilibili）上傳一條「第一次去中國台灣直接破防！換台幣差點困死桃園機場」的VLOG。目前在bilibili已無法看到該影片。
報道指，這名網紅涉偷拍機場安檢區域、證照查驗區等明確規定不得拍攝的地方及相關人員，甚至認為能用大陸護照走自動通關。上述畫面被分享到Threads後引發不少台灣網民熱議：「管制區偷拍已違反台灣法律。」有大陸網民看到影片後亦留言「移民關不可以錄音照相，刪了吧！」
據《中央社》報道，6月29日，台灣移民署回應事件稱，這名中國大陸人士去年11月間來台並於同月出境，在桃園機場入境證照查驗等區域擅自錄像的行為違反特定區域禁止拍照錄像規定，影響證照查驗秩序亦可能侵害其他旅客私隱。
移民署強調，已掌握該名大陸人士身分，關於他擅自錄像的行為將依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，管制其2年不予許可來台，並針對其後續申請案遇案嚴審，逐案會商陸委會等相關機關。
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