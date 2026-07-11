北京暴雨持續40小時發橙色預警　73家養老院關停全部老人轉移

北京氣象台7月9日發布暴雨橙色預警信號，這是今年入汛以來北京全市首個暴雨橙色預警信號。根據預警信號，預計7月10日14時至12日8時，北京市有暴雨，懷柔、密雲、平谷、順義、房山等區有大暴雨。北京市於7月9日13時30分啟動全市防汛二級應急響應。



據《北京日報》報道，截止10日晚9時，北京全市共關閉181家旅遊景區，167家帳篷露營地；73家養老機構因雨關停，養老機構的老人已全部轉移至安全區域；全市共轉移3.8萬戶、逾10萬人。



北京有暴雨、局地大暴雨，降雨過程持續時間約40小時，累計降雨量大。（路透社）

降雨過程持續約40小時

北京氣象7月10日預報，星期五夜間至星期六（11日）夜間，北京有暴雨、局地大暴雨，降雨過程持續時間約40小時，累計降雨量大。其中，明顯降雨時段集中在星期五夜間和星期六夜間，最大小時雨強可達50至100毫米，致災性強，具有一定極端性。

北京有暴雨、局地大暴雨，降雨過程持續時間約40小時，累計降雨量大。（路透社）

7月10日8時至21時，全市平均降水量14.9毫米，城區平均17.4毫米，最大降水量出現在平谷區大桃市場，達168毫米，最大小時雨強出現在密雲區南溝村南溝，達64.6毫米/小時。

北京有暴雨、局地大暴雨，降雨過程持續時間約40小時，累計降雨量大。（路透社）

2025年洪災曾造成養老院32死

2025年7月，北京暴雨洪澇災害造成重大人員傷亡。其中，密雲區遭受暴雨洪水災害，造成太師屯鎮養老照料中心32人死亡。該養老院位於太師屯鎮街，當天共有77人，其中工作人員8名，69位老人中有失能半失能55人。當日清晨，洪水沖進街道，整條街被淹沒，最深處達2米。

內媒《中國青年報》走入太師屯鎮養老照料中心。（影片截圖）

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（中國消防）

接到報警後，消防救援力量早上7時抵達養老院附近，但因水流湍急，救援力量難以進入。經過多方努力，早上10時許陸續救出被困人員，搜救工作持續到第二天，在此期間陸續發現多名老人不幸罹難。

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2026年6月18日，據新華社報道，國務院常務會議審議通過了該宗特別重大自然災害的調查評估報告。報告顯示，是由於清水河流域持續遭遇強降雨，干支流洪峰迭加，引發超歷史記錄特大洪水，湧入養老照料中心造成32人死亡。

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（《北京日報》）

事件雖由極端天氣引發特大洪水湧入所致，但暴露了當地黨政機關及多個部門在防汛、巡查及養老監管上面臨多項嚴重疏失，包括密雲區委原書記余衛國在內共有17名涉事公職人員被問責。