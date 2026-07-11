北京發最高級別暴雨紅色預警　關閉181景區73家養老院轉移10萬人

北京持續暴雨。今（11）日下午3時，北京市氣象台宣佈升級發佈分區暴雨紅色預警信號，預計由今晚7時至明（12日）早8時，房山、平谷、密雲等9區將迎來大暴雨。北京房山、平谷兩區則發佈地質災害氣象風險紅色預警，提示發生滑坡、泥石流等地質災害的風險很高。



京市氣象台宣佈升級發佈分區暴雨紅色預警信號。（北京市氣象局）

北京有暴雨、局地大暴雨，降雨過程持續時間約40小時，累計降雨量大。（路透社）

據央視新聞報道，北京市氣象台升級發佈分區暴雨紅色預警信號，預計周六（11日）晚上7時至周日（12日）早上8時，房山、平谷、密雲、懷柔、門頭溝、豐台、大興、通州、順義有大暴雨，部分地區6小時降雨量達150毫米、24小時降雨量達200毫米以上。海淀、朝陽、東城、西城、石景山、昌平、延慶、經開區維持暴雨橙色預警信號。

11日下午3時，北京市水務局與北京市氣象局聯合升級發佈山洪災害風險紅色預警，預計11日晚7時至12日8時，平谷、懷柔、密雲、房山、門頭溝區發生山洪災害可能性很大（紅色風險）。

11日下午1時，北京市規劃自然資源委房山分局聯合房山區氣象局，發佈地質災害氣象風險紅色預警。11日14時至12日14時，房山區十渡鎮、河北鎮、霞雲嶺鄉、韓村河鎮、佛子莊鄉、蒲窪鄉、南窖鄉、城關街道、張坊鎮、大石窩鎮、史家營鄉、青龍湖鎮、長溝鎮、周口店鎮、大安山鄉、東風街道發生崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地質災害的風險很高。

北京有暴雨、局地大暴雨，降雨過程持續時間約40小時，累計降雨量大。（路透社）

同一時段，平谷區峪口鎮、王辛莊鎮、劉家店鎮、大華山鎮、鎮羅營鎮、熊兒寨鄉、山東莊鎮、南獨樂河鎮、黃松峪鄉、金海湖鎮、夏各莊鎮、東高村鎮發生滑坡、崩塌、泥石流等地質災害的風險很高（紅色預警）。

因北京持續降雨。另據《北京日報》報道，截止10日晚9時，北京全市共關閉181家旅遊景區，167家帳篷露營地；73家養老機構因雨關停，養老機構的老人已全部轉移至安全區域；全市共轉移3.8萬戶、逾10萬人。