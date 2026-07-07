砂鍋腸粉檢出禁用防腐劑　點都德致歉：屬地採購出事，已全國停售

粵菜連鎖品牌「點都德」重慶分店的豉油皇砂鍋豬腸粉，日前被檢出禁用的防腐劑。7月6日，點都德就事件致歉，並稱問題源於涉事分店屬地採購的豬腸粉原料，涉事產品已在全國停售，並嚴肅追責涉事環節的相關責任人。



6月23日，國家市場監管總局發布公告稱，重慶點都德飲食有限公司銷售的豉油皇砂鍋豬腸粉，加工日期為2025年9月2日，其脫氫乙酸及其鈉鹽（以脫氫乙酸計）的檢測值為0.556g/kg，而按照相關規定，其他米類製品中不得使用脫氫乙酸及其鈉鹽（以脫氫乙酸計）。

點都德「豉油皇砂鍋豬腸粉」。（大眾點評）

點都德重慶店豬腸粉檢出禁用防腐劑。（極目新聞）

7月6日，點都德發布《情況說明》稱，此次抽檢發生於2025年9月重慶點都德龍湖時代店，問題源於涉事門店屬地採購的豬腸粉原料。

在收到抽檢結果當日，點都德即時在重慶區域緊急下架涉事產品，立即停止採購和使用涉事豬腸粉原料，同時，全面啟動全國門店的相關原料採購、供貨流程及門店管理環節的全鏈條排查，其他區域門店均未發現同類問題，已在全國範圍統一停售該產品，嚴肅追責涉事環節相關責任人。

重慶點都德龍湖時代店。（大眾點評）

脫氫乙酸及其鈉鹽是什麼？

根據國家市場監管總局的科普信息，脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種廣譜食品防腐劑，對黴菌和酵母菌的抑制能力強。脫氫乙酸及其鈉鹽能被人體完全吸收，並能抑制人體內多種氧化酶，長期攝入含有過量脫氫乙酸及其鈉鹽的食品會危害人體健康。

腸粉中檢出脫氫乙酸及其鈉鹽（以脫氫乙酸計），可能是經營者為延長產品保質期或彌補產品加工過程衛生條件不佳而超範圍使用。

點都德「豉油皇砂鍋豬腸粉」。（大眾點評）

根據企業官方小程序，截至2026年6月26日，點都德在全國擁有門店88家，主要分布在廣東省，上海、鄭州等地也有分店，其中在重慶擁有4間分店。