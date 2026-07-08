台灣最重食安罰款　沙律油含致癌物兼延報　涉事商遭罰1.65億台幣

台灣中聯油脂4月初製造的大豆色拉油被檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，高達8.1微克/公斤，超出台灣標準的2.0微克/公斤。7日台灣衛生福利部宣佈，關於對中聯油脂的責任追究，包括延遲通報、調查過程疑有不實陳述等，將依《食品安全衛生管理法》開罰新台幣1億6520萬元（約4045萬港元），這創下台灣食安案件開罰金額新高。



台灣食安危機！沙律油驗出一級致癌物 1300噸已流入夜市和火鍋店

福壽大豆沙拉油在台灣夜市十分常見。（東森新聞）

據台媒《聯合網》報道，衛福部長石崇良表示，5月13日，業者南僑最早檢驗出苯駢芘超標，但直到6月30日，中聯才向衛福部通報，導致主管機關未能及時介入處理，已違反《食品安全衛生管理法》相關規定。

衛福部長石崇良。（行政院提供）

石崇良指出，除了延遲通報外，中聯油脂在主管機關調查過程中疑有不實陳述，因此決定決定祭出新台幣1億6520萬元的重罰。他強調，中聯身為此次事件的上游供貨商，延誤通報造成食安風險持續擴大，情節相當重大，因此由食藥署依法開出最高額度裁罰。

另外，石崇良也稱，南僑雖率先透過自主檢驗發現問題油品，但未依規定立即向地方衛生主管機關通報，同樣涉及違反《食品安全衛生管理法》，後續將由地方衛生局依法裁處。

台灣中聯致癌沙拉油持續延燒。（（台中市衛生局）

台灣中聯致癌沙拉油持續延燒。（（台中市衛生局）

據此前報道，今（7）日，台中市長盧秀燕已宣佈，將針對涉及致癌油品的台中在地公司，包括中聯、福壽及福懋等三家業者採取最嚴厲處分，依據食安相關法規分別重罰最高額度新台幣300萬元（約合港幣73萬元）。

另外，彰化縣衛生局亦認定，泰山公司明知中聯油脂問題油品信息，卻未依規定實時通報主管機關，且在衛生局稽查時，也沒有完整交代發現和發現過程，涉有延遲通報及規避調查兩項違規，依法各裁罰300萬元，合計開罰600萬元（約合港幣146萬元）。

台北公共衛生師公會指出，苯駢芘 (B[a]P) 屬於多環芳香烴 (PAHs) 的一種，被國際癌症研究總署 (IARC) 列為第一類 (Group 1) 對人類已知致癌物，主要產生於有機物不完全燃燒、高溫加工或環境污染等情形，亦可能污染食用油脂及其他食品。雖然單次食用未必造成急性健康危害，但長期反覆暴露將增加基因突變及癌症發生風險。