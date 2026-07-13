「百年一遇」強降雨襲瀋陽 城區水深及胸大量車輛泡水死火｜有片
撰文：盧詩文
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受颱風「巴威」影響，遼寧瀋陽7月13日遭遇百年一遇級別極端強降雨。瀋陽市氣象台清晨5時47分發佈暴雨紅色預警，主城區大面積嚴重積水，73處路段封閉，水深沒過行人胸口，大量車輛泡水熄火。當天瀋陽全市啟動防汛一級應急響應，實施停課、停工、停產、停運、停業。
城區水深及胸 部分地區半日落足全年一半雨量
據封面新聞引述瀋陽市氣象台消息，7月13日零時至上午8時，瀋陽和平、瀋河、皇姑、大東、鐵西、於洪及沈撫示範區平均降水量達163.7毫米，最大降水量250.5毫米。至上午10時，于洪區城東湖街道累計雨量達310.6毫米，相當於當地全年平均降水量的一半。
極端降雨導致主城區大面積水浸街。據新京報，沈陽市73處積水路段全部封閉，部分地勢較低沿街商舖被淹，二環橋洞下方積水深達6米。
在社交平台多個影片中，瀋陽多處低洼路段積水洶湧，雨水漫過路面綠化帶，部分下穿橋洞完全被雨水灌滿，水深直逼行人胸口。影片中，有市民推着自行車，艱難蹚水前行。路邊停放的汽車大半浸泡在水中，有的車輛漂浮在馬路中央，只能等待救援人員拖移。
遼寧省多地停工停課 全省轉移超17萬人
瀋陽市防汛抗旱指揮部7月13日上午9時10分發佈全市防汛紅色預警，將防汛應急響應提升至一級。全市中小學、幼兒園、培訓機構停課，在建工地全部停工，戶外集體活動及大型群眾性活動停止舉辦，機關及企事業單位實施居家辦公，94家景區暫停營業。
此次災情波及亦全省，瀋陽、撫順、錦州、鐵嶺、盤錦全市停課、停業、停工。截至13日上午6時，遼寧省共轉移171412人。
中央氣象台預計，「巴威」將以每小時10~15公里的速度向北偏東方向移動，強度變化不大，14日白天將經山東半島移入黃海北部海面，15日以後逐漸變性為溫帶氣旋。明日（14日），東北地區及山西南部、河南北部、廣東西南部等地部分地區有強降雨。
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