傳河北三河市村莊被劃為泄洪區　村民堤壩抗議欲抬挖掘機｜有片

撰文：盧詩文
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7月12日晚，河北三河市多個村莊傳出村民因不滿被劃為「泄洪區」而集會抗議，網傳影片顯示村民在堤壩附近聚集，一度與現場政府人員發生衝突。值得注意的是，自7月13日20時30分起，三河市防汛應急響應由Ⅲ級下調為Ⅳ級，目前尚未因泄洪發佈任何居民撤離通知。

有民眾稱「後葛莊的老少爺們把車（挖掘機）抬起來」，後續有公安到場，有村民躺在官方車輛前。（影片截圖）

村民集會抗議劃為泄洪區　有人大喊「把車給抬了」

據自媒體《昨天》河北三河市多個村莊12日傳出村民因不滿被畫為「泄洪區」抗議，網傳影片顯示，多個村莊的村民在堤壩附近集會，抗議當局計劃用挖掘機挖開河道，將洪水引入他們的家園，有民眾稱「後葛莊的老少爺們把車（挖掘機）抬起來」，後續有公安到場，有村民躺在官方車輛前。

河北為「保京」泄洪區　但受災居民無法獲得全額賠償

據悉，河北多地曾被做為「保衛首都」的泄洪區。2023年8月京津冀暴雨期間，為確保北京安全，河北啟動7處蓄滯洪區分洪。泄洪導致河北霸州市大面積被淹，損失慘重，房倒屋塌，數萬人無家可歸，也引發民眾強烈不滿。

災後補償不理想是引發民怨的重要原因。據《南方周末》早前報道，按國務院現行規定，蓄滯洪區居民損失無法獲全額補償，受損住房補償70%，農作物及養殖等損失最低僅補償40%。

早前河北啟用7處蓄滯洪區分洪，包括位於廊坊霸州的東澱蓄滯洪區於1日啟用，霸州有民眾控訴泄洪令當地大面積被淹。（《澎湃新聞》）

三河市迎降雨兼上游泄洪壓力 　但暫未因泄洪發佈撤離通知

據內媒《財新》，受2026年7月11日夜間至12日強降雨影響，河北省三河市燕郊高新區（下稱燕郊）燕順路發生嚴重水浸，多輛機動車水中拋錨，行人涉水通行。7月12日7點33分，三河市氣象台繼續發佈暴雨紅色預警：截至12日晨，本輪降雨各鎮降水量普遍已達150～200毫米，燕郊鎮、高樓鎮、齊心莊鎮過程累計降水量可能達250～300毫米。

受2026年7月11日夜間至12日強降雨影響，河北省三河市燕郊高新區（下稱燕郊）燕順路發生嚴重水浸。（抖音截圖）

此外，三河發佈從市防汛抗旱指揮部了解到，自7月13日20時30分起，全市防汛應急響應由Ⅲ級調整為Ⅳ級；泃河洪水防禦應急響應同步由Ⅲ級調整為Ⅳ級。河北方面也未通知啟動蓄滯洪區分洪。

另一方面，據三河發佈引述北京有關單位通知，處於三河市上游的北京密雲水庫則因連續降雨，已開啟泄洪作業，持續加大下泄流量，受此影響，潮白河（下游的三河市緊鄰潮白河東岸）水位將大幅上漲。

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