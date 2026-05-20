台灣作家楊双子《臺灣漫遊錄》奪國際布克獎　中文原著首獲殊榮

全球規格最高的翻譯文學獎項之一的國際布克獎（International Booker Prize）於5月19日頒獎，台灣作家楊双子的小說《臺灣漫遊錄》奪獎，這是台灣文學首次奪得此項大獎，也是中文原著首度獲此殊榮，創下歷史。



來自台灣的長篇小說「臺灣漫遊錄」奪得國際文學大獎「國際布克獎」，這是台灣文學首次奪得此項大獎，創下台灣文學與「國際布克獎」歷史首例。（GettyImages）

綜合台媒《中央社》、《聯合新聞網》等報道，作家楊双子在獲獎感言中先闡述了文學與政治的關係，她說，有些人認為藝術與文學必須遠離政治，「但我認為，文學無法自外於它所生長的土壤。」楊双子相信文學有力量，「因為在思想的世界裏，文學從來沒有放棄堅守自己，也沒有放棄與他人對話。」

作家楊双子（左）及譯者金翎（右）。（GettyImages）

《臺灣漫遊錄》的譯者金翎也上台發表感言，她表示，在2022年俄羅斯入侵烏克蘭時，她便做出明確決定，在可預見的未來裏，不再無差別地翻譯任何華語文學作品，而只翻譯來自台灣的創作。她直言在翻譯《臺灣漫遊錄》的過程中刻意使用了許多在英文出版界被視為「反常」的策略，她將這部作品視為對英文業界慣例的實驗性挑戰，「拒絕簡化台灣多語言、多族群、多元文化的現實」。

評審團主席、小說家娜塔莎布朗表示，《臺灣漫遊錄》是一部令人着迷、不張揚，但充滿巧思的小說。（GettyImages）

評審團主席、小說家娜塔莎布朗表示，《臺灣漫遊錄》是一部令人著迷、不張揚，但充滿巧思的小說。在語言文字運用和轉譯方面，娜塔莎布朗指出，《臺灣漫遊錄》未迴避被譯至英語環境時可能遇到的複雜問題。《臺灣漫遊錄》運用傳統文本元素，例如導言、註釋與後記，以引人入勝的後設小說結構包裹位居核心的愛情故事，而金翎的精湛翻譯完美傳達了小說中，多重敘事之聲的細膩層次。

娜塔莎布朗表示，《臺灣漫遊錄》既是成功的愛情故事，也是犀利的後殖民小說。評審們相當享受針對這部作品的多重層次展開的豐富討論。

據布克獎基金會執行長伍德（Gaby Wood）透露，評審團5人會閱讀每一部入圍決賽作品至少3次，《臺灣漫遊錄》征服了評審們的情感。

《臺灣漫遊錄》。（維基百科）

《臺灣漫遊錄》講述了1930年代日本女作家與台灣女翻譯搭乘火車漫遊全台的故事。小說的12個章節皆以一道台灣特色料理命名（如肉燥飯、麻薏湯、米糕等），透過兩人在旅途中的飲食體驗與互動，交織出一段動人的故事。而在細膩的描寫背後，反思了日本殖民體制下的文化權力碰撞、身份認同等。

「布克國際獎」獎勵虛構文學創作，參加評選的作品必須是翻譯為英文、並在英國或愛爾蘭出版的長篇小說或短篇選集。2020年在台灣出版後，《臺灣漫遊錄》陸續有日文、英文、韓文、芬蘭文等譯本問世，目前總計售出24國版權。