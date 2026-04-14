繪本奶奶蔡皋奪得國際安徒生獎插畫家獎！成首位獲獎中國藝術家

中國藝術家蔡皋13日在意大利博洛尼亞國際童書展上榮獲2026年國際安徒生獎插畫家獎。成為該獎創立60年來，首次獲得該項榮譽的中國藝術家。今年80歲的蔡皋有「繪本奶奶」稱號，著有《桃花源的故事》及《孟姜女哭長城》等作品，擅長運用民間傳說和經典文學創作。



內媒稱讚她的插畫充滿生命力，蔡皋受訪表示，「因為童年是我們的根，是我自己要解決問題的地方，我的所有繪本創作，對我來說，是一次又一次的出發，然後在繪本裏面，跟繪本裏的人物和世界生活一遍，回答自己想追尋的問題。」



內地兒童讀本插畫都很醜？看過這76歲國寶級繪師作品 你會改觀

中國藝術家蔡皋13日在意大利博洛尼亞國際童書展上榮獲2026年國際安徒生獎插畫家獎。（新華社）

國際安徒生獎由國際兒童讀物聯盟於1956年設立，分為作家獎和插畫家獎，每兩年評選一次，被譽為「兒童文學的諾貝爾文學獎」，旨在獎勵世界範圍內優秀的兒童文學作家和插畫家。中國兒童文學作家曹文軒曾獲2016年國際安徒生獎文學獎。

4月13日，在意大利博洛尼亞，2026年國際安徒生獎評委會主席謝琳·克雷迪在博洛尼亞國際童書展上宣布蔡皋獲得2026年國際安徒生獎插畫家獎。（新華社）

國際安徒生獎評委會主席謝琳·克雷迪表示，蔡皋的作品展現出卓越的品質、藝術性和感染力，「她看待世界的方式非常美麗，她的作品會鼓勵世界各地更多兒童去了解中國。」

蔡皋1946年出生於湖南長沙，為中國美術家協會會員。常年從事童書編輯、圖畫書創作等工作。作品曾獲第14屆布拉迪斯拉發國際兒童圖書展「金蘋果獎」，入圍2024年國際安徒生獎插畫家獎提名，並於今年(2026年)拿下插畫家獎項。

蔡皋有16年的美術教師經歷，而後成為童書編輯，一直堅持創作。在鄉村教學的6年對她產生了深遠的影響，她熱愛自然與農耕文明，將四時景致與淳樸民風落筆紙上，常常描繪樸素生命的頑強、堅韌、成長、超越，表達人們對愛、自然、和平、美好的渴望。

今年80歲的蔡皋有「繪本奶奶」稱號，著有《桃花源的故事》及《孟姜女哭長城》等作品，擅長運用民間傳說和經典文學創作。（極目新聞）

蔡皋非常注重通過圖畫給孩子傳遞愛與溫暖，幾乎每部作品中都有家庭畫面的構築。（人民日報）

蔡皋帶領兒童用藝術的眼光審視生活、熱愛生活，通過圖畫故事理解《桃花源記》《花木蘭》《孟姜女》《荒原狐精》等國學經典。（人民日報）

內媒報道，蔡皋非常注重通過圖畫給孩子傳遞愛與溫暖，幾乎每部作品中都有家庭畫面的構築。同時，蔡皋的作品中也將兒童的好奇、探索、大膽、熱烈、勇敢、智慧表現的淋漓盡致。

此外，蔡皋堅持為中國乃至世界的兒童，創作有中國藝術特點和中國文化內涵的圖畫書，保護兒童的審美趣味，帶領兒童用藝術的眼光審視生活、熱愛生活，通過圖畫故事理解《桃花源記》《花木蘭》《孟姜女》《荒原狐精》等國學經典，理解詩人、原著作者及其背後的歷史文化。

蔡皋堅持為中國乃至世界的兒童，創作有中國藝術特點和中國文化內涵的圖畫書。（人民日報）

2022年蔡皋受訪時表示，只有汲取傳統精華，融入廣袤大地，走到勞動群眾之中，才能挖掘藝術創作的真正價值。「我想用畫筆向孩子們傳遞一份健康、端正的心態，引他們走向光明，朝幸福的未來奔去。」