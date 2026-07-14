因商標糾紛　LV第6次起訴中國國家知識產權局　此前｢戰績｣3勝2敗

7月14日，法國奢侈品牌路易威登馬利蒂（以下簡稱LV）再因商標行政糾紛將國家知識產權局告上法庭，案件將於7月16日在北京知識產權法院開庭審理。



據悉，這已是LV第6次起訴國家知識產權局，此前5宗案件中LV取得3勝2敗的戰績。值得注意的是，有律師指出，此類訴訟屬常見的行政複議程序，並非品牌與監管部門「對着幹」。



2025年4月15日，位於中國東部浙江省杭州市的路易威登（LV）標誌。（Getty）

國家知識產權局大樓。（網絡圖片）

不服國家知識產權局裁定 LV第6度提告

據《封面新聞》，人民法院公告網顯示，北京知識產權法院第15法庭將於2026年7月16日公開審理一宗涉及路易威登的商標授權確權行政訴訟案，案號為（2026）京73行初4727號，原告為LV母公司路易威登馬利蒂（Louis Vuitton Malletier），被告為國家知識產權局，自然人黃民耀作為第三人參加訴訟。

圖為人民法院公告網發布公告，稱將在2026年7月16日開庭審理一宗商標行政糾紛案，原告為LV，被告未國家知識產權局。（人民法院公告網）

公開資料顯示，黃民耀為廣東汕頭服裝經營者，他在申請註冊商標後，LV針對該商標向國家知識產權局提出異議或無效宣告申請，但國家知識產權局未支持LV的主張。LV不服該行政裁定，遂向北京知識產權法院提起訴訟。

商標申請人黃民耀作為案件第三人參與庭審，公開資料顯示，黃民耀為廣東汕頭服裝經營者。他申請註冊多個商標，其中有類似四葉草的商標（北京日報）

根據《北京日報》的解釋，北京知識產權法院專屬管轄全國範圍內的專利、商標等知識產權授權確權第一審行政案件。簡而言之，當事人不服國務院行政部門的裁定或決定時，可向該法院提起訴訟。

北京知識產權法院。（網絡圖片）

LV曾5次起訴國知局 「戰績」3勝2敗

這並非LV首次起訴國家知識產權局。據《新黃河》梳理公開裁判文書，此前至少有5宗一審商標行政案件由路易威登馬利蒂作為原告、國家知識產權局作為被告。加上即將開庭的案件，按目前公開可查文書計算，這至少是LV第6次將國家知識產權局告上法庭。

此前5宗一審案件中，LV有3宗獲得法院支持，相關行政決定被撤銷，國家知識產權局被要求重新作出決定；另外2宗LV的訴訟請求被法院駁回。

其中較為知名的案例包括：（2020）京73行初3076號案件涉及LV申請的「ATTRAPE-REVES」商標，法院認為該商標與在先註冊的中文商標「追夢」在文字構成、呼叫發音等方面差別較大，判決撤銷相關駁回覆審決定。

LV申請的「ATTRAPE-REVES」商標，法院認為該商標與在先註冊的中文商標「追夢」在文字構成、呼叫發音等方面差別較大，判決撤銷相關駁回覆審決定。（ Louis Vuitton官網）

而（2020）京73行初433號案件涉及「MONTAIGNE」商標，法院則認為其與在先商標構成近似，駁回了LV的訴訟請求。

律師解讀：普遍的行政訴訟程序，並非「對着幹」

據《新黃河》，北京市京都律師事務所律師林斐然表示，在中國知識產權領域，類似訴訟是非常普遍的行政訴訟程序。中國商標法、行政訴訟法的規定，商標註冊申請人、商標權利人或相關方，對國家知識產權局作出的商標駁回覆審決定、商標無效宣告裁定、商標異議覆審裁定等行政處理結果不服的，均有權向北京知識產權法院提起行政訴訟。

比如國家知識產權局此前就某一商標事項作出了對LV不利的行政裁定，LV不認可該結果，就可以請求法院撤銷或變更國知局的行政決定。

中國國家知識產權局。（資料圖片）

所以該程序本質是通過司法權監督行政權，糾正可能的行政裁量錯誤，保障當事人的合法權利，其並不意味着LV公司與國家知識產權局「對着幹」，或者「挑釁」，屬於正常司法救濟程序。

林斐然還介紹說，這裏面的程序合理，不代表原告LV的訴訟請求必然成立。LV的訴求能否得到法院支持，取決於案涉商標的實體事實與法律適用，需要經過庭審舉證、實體審理後才能判定，與程序本身的正當性無關。

LV近期密集維權 近5年在華發起1691宗訴訟

LV近期在中國市場的商標維權動作頻密。6月29日，蘇州市中級人民法院就LV起訴茶飲品牌茉莉奶白商標侵權案作出一審判決，認定茉莉奶白使用的四葉花卉圖形侵害LV七件圖形註冊商標專用權，判令其賠償LV經濟損失1000萬元（人民幣，下同）及維權合理開支30萬元，合計1030萬元。

公開數據顯示，近五年LV在中國發起的商標維權訴訟高達1691宗，僅2026年上半年已新增56宗。