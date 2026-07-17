瀋陽暴雨｜車主擔心愛車被水淹 雇吊車將賓利「懸半空」躲過一劫
撰文：中天新聞網
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大陸遼寧省瀋陽市近日遭遇暴雨襲擊，不少車輛慘遭泡水，但一輛賓利豪車卻「逃過一劫」，網路流傳影片顯示，這名車主出動大型吊車，將價值不菲的賓利豪車吊至半空，避免被淹，引發熱議。
賓利「吊半空」躲過泡水劫
綜合陸媒報導，根據影片畫面，一輛大型吊車利用多條吊帶，將一輛外觀嶄新的賓利豪車，吊起懸掛在空中。當時天空仍下著雨，附近一輛黃色校車已被積水淹至半個車輪，顯示當地水勢相當嚴重。
報導指出，不少網友看到畫面後直呼「這方法真的有效」，也有人開玩笑表示，「賓利車標像一對翅膀，原來真的會飛！」影片拍攝者透露，她居住在瀋陽「伯爵源築」社區，由於當地連續一週降雨，加上近期受到颱風影響，社區積水嚴重。對於吊車費題，有網友詢問是否花費高昂，也有人透露「人家自己的吊車」，車主則幽默回應，「有沒有可能是自己的呢。」
附近商家表示，14日當地街道積水一度達到大腿深，有人甚至划皮划艇救援受困民眾，當天不少車輛遭洪水浸泡，15日水位下降後，現場仍不斷有拖車前來處理泡水車。
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