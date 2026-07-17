主打100%果汁！河南NFC果汁代工廠被爆用｢水＋濃縮原漿｣遭下架

近日，有內地媒體曝光河南多家企業的「NFC果汁」為濃縮原漿和水勾兌，引發廣泛關注。7月16日，據漯河市政府食安辦消息，已組織屬地政府、市場監管、公安等部門深入5家涉事企業調查，目前，已對2家公司依法立案，召回全部違規產品。



部份涉事企業被責令下架召回全部違規產品

據內媒《河南日報》報道，7月16日，漯河市政府食安辦針對7月14日曝光的「河南多家企業『NFC果汁』系勾兌」事件，當日即組織屬地政府、市場監管、公安等部門，深入5家涉事企業迅速調查處置。

用濃縮原漿和水勾兌而成的「NFC果汁」。（小紅書）

河南讚漾飲品有限責任公司生產的「NFC果汁」。（小紅書）

據初步調查，河南贊漾飲品有限責任公司、漯河申農生物科技有限公司涉嫌標籤虛假標註，相關部門已依法立案，並責令其立即下架、召回全部違規產品。其餘3家企業仍在深入調查。

漯河市政府食安辦相關負責人表示，漯河市將在全市開展飲料等重點行業專項整治，對任何虛假標註、侵害消費者權益的行為，堅決「零容忍」。

用濃縮原漿加水勾兌的「NFC果汁」仍能在網購平台上購買。（影片截圖）

廠家坦言「不可能鮮果現榨」 改包裝打擦邊球

河南多家NFC果汁代工廠靠「原漿+水」勾兌 廠家：低價不可能鮮榨

據此前報道，河南多家果汁代工廠車間沒有水果和鮮榨設備，「鮮果冷榨果汁」全靠水、濃縮原漿勾兌而成。廠家坦言「低價不可能鮮果現榨」，他們往往靠調換包裝上的「100%」「NFC」等標註順序打擦邊球。

廠家坦言「低價不可能鮮果現榨」，他們往往靠調換包裝上的「100%」「NFC」等標註順序打擦邊球。（齊魯頻道）

廠家坦言「低價不可能鮮果現榨」，他們往往靠調換包裝上的「100%」「NFC」等標註順序打擦邊球。（齊魯頻道）

今年5月，央視就揭露了果汁標籤亂象，多款標稱「100%NFC」的產品，配料表前兩位卻是水和濃縮果汁。還有一些商家刻意修改字母樣式，在NFC角落加上幾乎看不清的「+」符號。

部份NFC果汁宣傳「100%鮮榨」，實際為水和濃縮果汁勾兌。（齊魯頻道）

在本次曝光前，河南愛杞棗食品有限公司就曾因在標籤顯著位置標註「100%」字樣而實際並非100%果蔬汁，被罰沒11萬餘元（人民幣，下同），河南贊漾飲品有限責任公司因在白樺樹汁、鳳梨汁、車厘子汁等產品標籤上虛假標註被處罰三次，罰款總額14.4萬元。

事件引發網民憤怒，「再這樣下去誰還敢喝果汁啊，都喝點白開水可以了」「真的越想越氣！打著健康鮮果的旗號收割消費者，純粹消耗大家的信任。」