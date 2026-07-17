應對極端天氣　中國氣象智能預警方案「媽祖」新版本料年底落地

據《新華社》報道，中國氣象局今日（17日）在2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議氣象主題分論壇上正式向吉布提交付中國氣象智能預警方案「媽祖（MAZU）」吉布提2.0版。



中國氣象智能預警方案「媽祖」的「菜單式供給、定製化服務」平台界面。（「中國氣象局」微信公號）

城市多災種早期預警智能體（MAZU-Urban）。（澎湃新聞）

2.0版可提供「測—報—警」一體化智能解決方案

2025年7月，中國氣象局曾向吉布提捐贈城市多災種早期預警智能體，即「媽祖（MAZU）」吉布提1.0版。

相比1.0版，2.0版搭載的封裝氣象晶片和預報模型的監測預警智能終端，與已部署在吉布提的智能體聯合，組成「測—報—警」一體化智能解決方案，預報空間解像度從9公里精細至3公里，預報時效為3天，更新頻次為6小時，助力精準預測極端天氣。

2025年7月，中國氣象局曾向吉布提捐贈城市多災種早期預警智能體，即「媽祖（MAZU）」吉布提1.0版。（中國氣象局）

具體而言，在「測」的層面，基於相控陣雷達可提供多種觀測模式，獲取高時空解像度的探測數據；在「報」的層面，將短臨預報算法和「雨師」等AI預報模型集成氣象「晶片」並驅動天氣雷達，實現局地極端天氣自主監測和臨災預警。

在「警」的層面，可結合多類型用戶屬性、行業知識庫和特定場景需求，智能生成預警應對策略。此外，2.0版充分應用風雲氣象衛星開展天基監測，實現對全域氣象災害承載體觀測、風險模型星上計算、對地快速靶向預警。

氣象人工智能賦能全民早期預警展亮相2025世界人工智能大會展覽。（上觀新聞）

據悉，2.0版將在今年年底前在吉布提落地應用。這一方案可複製推廣至不同國家的城市、港口、機場、新能源場站、旅遊景區等天氣高影響區域，依託中國氣象局「菜單式供給、定製化服務」平台，為更多發展中國家提供「測—報—警」一體化智能解決方案，以實際行動踐行聯合國全民早期預警倡議。

媽祖（MAZU）早期預警系統已在7國落地

中國氣象局局長陳振林在2025世界人工智能大會氣象專會致辭。（智慧城市行業分析網）

公開資料顯示，媽祖（MAZU）名稱來源於中國沿海地區尊崇的海洋與氣象守護神「媽祖」。該方案由多災種預警（Multi-hazard）、預警（Alert）、零差距（Zero-gap）和普惠（Universal）四大要素構成，目標是構建全球早期預警服務網絡，以促進國際合作，特別是幫助發展中國家提升早期預警能力，共同應對全球氣候挑戰。

截止2026年4月22日，「媽祖(MAZU)」早期預警系統已在巴基斯坦、所羅門群島等7國落地，支撐全球40多個國家「雲」上應用。