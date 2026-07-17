習近平晤泰總理阿努廷：加快鐵路建設、深化AI合作、打擊網賭電騙

17日下午，國家主席習近平在上海西郊賓館，會見來華出席2026世界人工智能大會並進行正式訪問的泰國總理阿努廷。習近平表示，雙方要加快推進中泰鐵路建設，拓展人工智能、航空航天等新興領域合作，另外還要繼續大力打擊網賭、電信詐騙等跨境犯罪。阿努廷表示，泰方致力深化對華關係，願共同打擊網賭電騙，並開展AI全球治理合作。



17日下午，國家主席習近平在上海西郊賓館，會見泰國總理阿努廷。（央視新聞截圖）

17日下午，國家主席習近平在上海西郊賓館，會見泰國總理阿努廷。（央視新聞截圖）

據新華網報道，習近平指出，中泰友好綿延千年。中方始終將發展中泰關係置於周邊外交重要位置，是泰方可信賴的戰略合作夥伴。中方堅定支持泰國走符合自身國情的發展道路，並支持泰國新政府順利施政。

習近平強調，面對複雜國際形勢，雙方應密切高層交往，用好兩國外長、防長「2+2」戰略對話機制。他提出，雙方要加快推進中泰鐵路建設和中老泰鐵路互聯互通，拓展人工智能、航空航天、清潔能源等新興領域合作，加強旅遊、媒體、教育等合作。同時，須繼續大力打擊網賭、電信詐騙等跨境犯罪，為兩國合作營造安全環境。

針對泰柬邊境爭端，習近平表示妥善處理符合兩國長遠利益，希望雙方堅持對話協商、和平解決，中方願繼續發揮建設性作用。

17日，國家主席習近平在上海西郊賓館，會見泰國總理阿努廷。（央視新聞截圖）

阿努廷則表示，對首次以總理身份訪華表示高興，並祝賀中國共產黨成立105周年。他強調，中國一直是泰國最值得信賴的好友，泰方將堅定奉行一個中國政策。

阿努廷表示，泰方致力深化對華關係，期望在貿易、投資、高新技術、互聯互通等領域拓展務實合作，共同打擊網賭電騙，並開展人工智能全球治理合作。他重申，泰方積極支持習近平主席提出的四大全球倡議，並讚賞中方在推動泰柬和平解決衝突中發揮的公平公正作用，願同中方加強多邊協調，促進地區和平繁榮。