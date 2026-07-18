僅90克重！彎道超車的「中國人工心臟」如何讓患者重獲新生？

一顆90克的「中國心」讓重症心衰患者看到了希望。記者獲悉，截至目前，南方醫科大學珠江醫院心血管外科王曉武教授團隊已經完成22例高難度人工心臟植入手術，讓這些重症心衰患者重獲新生。



2021年，中國首個國產全磁懸浮人工心臟上市 當時重量為180克與手機相當：

醫療科技｜首個國產全磁懸浮人工心臟上市 僅重180克與手機相當

在心臟上裝「智能血泵」

心力衰竭是全球性公共衛生難題。國家心血管病中心最新數據顯示，我國心衰患者已達1200萬，其中，終末期重症患者近100萬。

不同於普通心臟病，終末期心衰患者的心臟會異常膨大，被臨床醫生形象地稱為「牛心」。正常成人左室舒張末內徑不超過55毫米，而重症患者的心臟可膨大至110毫米以上。由於心肌收縮力衰退，終末期心衰患者的心臟近乎「癱瘓」。

胸悶氣喘、無法平臥、全身水腫、寸步難行，這些幾乎是重症心衰患者的日常。對他們而言，一場感冒、一次輕微活動，都可能誘發病情急性加重，一年住院五六次是常態。

王曉武教授團隊在手術中。（羊城晚報）

王曉武介紹，對終末期心衰患者的治療，傳統療法主要依靠利尿劑、強心劑兩類藥物。但是，「利尿劑只能暫時減少體內積水、緩解心臟負荷，強心劑可短暫提升心肌收縮力，但無法逆轉心肌損傷，更不能從根本上修復心臟功能。患者入院調整兩周情況好轉，等出院後，很快又急性發作，不得不再次入院。」王曉武說，患者往往陷入「出院好轉、復發、惡化入院」的惡性循環，身體機能持續衰竭，我國終末期心衰患者平均生存期僅一年左右。

規範化的抗心衰藥物治療也對終末期心衰效果有限，中國醫學科學院阜外醫院胡盛壽院士曾指出，即使進行規範化抗心衰藥物治療，終末期心衰患者一年死亡率仍達23%，再住院率高達47%。

目前，心臟移植是全球公認的對終末期心衰最有效的治療手段。然而，由於供體匱乏，2025年，全國66家醫療機構累計完成1182例心臟移植。「患者很可能在等待供體的過程中不幸去世。」王曉武坦言。

CH-VAD植入式左心室輔助系統。（微信＠同心醫療）

在這樣的情況下，「安裝」磁懸浮人工心臟（左心室輔助裝置）成了終末期心衰患者的新希望。

「終末期心衰患者左心血液淤積、泵血無力，而磁懸浮人工心臟如同一個微型‘智能血泵’，植入患者左心室後，通過磁懸浮動力驅動，精准將淤積血液抽出，泵入患者全身，該裝置可24小時持續穩定運轉，輔助受損心臟完成全身血液循環。」王曉武說。

「中國心」彎道超車

「我國人工心臟已實現彎道超車，這款全球體積最小、重量最輕的植入式人工心臟，僅重90克，不足進口產品重量的二分之一，體積僅為普通心臟的四分之一。價格上，國產的不到60萬元，進口的則高達98萬元，我們的產品質量很好。」王曉武自豪地說。

性價比的突破讓更多患者獲益。據記者了解，進口人工心臟單台設備價格高達98萬元，加上手術、治療費用，整體花費超百萬元。而國產人工心臟設備價格降至60萬元以內，整體手術治療費用可控制在七八十萬元，結合醫保報銷後，廣東地區患者需自付二三十萬元，大幅降低了救治門檻。

一項由胡盛壽院士團隊牽頭的多中心研究顯示，該裝置植入後2年無事件生存率高達86%，優於國際同類主流產品（74%-79.5%）。電池壽命最長可達30小時。「我國目前已有4款國產人工心臟產品獲批臨床應用，國產產品重量更輕、安全性更高、價格更低，綜合性能全面超越進口設備。」王曉武說。

大量臨床案例證實，人工心臟可作為終身治療方案。王曉武表示，通過人工心臟輔助可以讓瀕臨衰竭的心臟充分休息，部分患者心肌功能甚至可逐步恢復，後續可撤除裝置，無需再進行心臟移植，這就徹底規避了移植手術的排異風險與終身服藥的負擔。

像「在豆腐上裝儀器」

再先進的技術落到手術台上，考驗的也是醫生的手和心。「心臟手術就像在豆腐上安裝儀器。」王曉武這樣形容人工心臟的固定。心臟一直在跳動，縫合時既要牢固，又不能過於用力損傷心肌。

截至目前，珠江醫院已完成了22例人工心臟手術，手術規模位居廣東前三。植入年齡最大的患者79歲，最小的僅17歲。

17歲的少年吳昊（化名）是王曉武印象最深的病例之一。吳昊是委內瑞拉籍華裔，出生僅15天就因先天性心臟病植入了心臟起搏器。8歲和16歲時，吳昊又經歷了兩次起搏器更換。2025年初，他的心臟功能嚴重惡化，左心室射血分數低至11.8%，遠低於正常值55%以上。因家庭經濟困難，珠江醫院團隊聯合珍惜生命基金會、廣東省一心公益基金會等，在短時間內為其籌集了27萬元善款。

17歲的少年吳昊（化名）是王曉武印象最深的病例之一。（羊城晚報）

2025年4月27日，吳昊被成功植入左心室輔助裝置，同時還進行三尖瓣生物瓣膜置換，去除了纏繞三尖瓣的起搏電極。珠江醫院將吳昊納入「終身健康管理」計劃。

王曉武說：「做人工心臟手術並非一勞永逸。術後患者需終身精細化監護：每日記錄血壓、心率、設備參數、飲食活動，定期抽血化驗、復查心臟彩超，長期服用抗凝藥物預防血栓。嚴格的管理非常重要。」

據瞭解，王曉武主任團隊專門搭建患者專屬社群，匯聚醫生、護士、工程師十餘位專業人員，全天候監護患者術後狀態。「有些患者術後感覺良好，結果放鬆了警惕，熬夜打麻將、飲食作息失控，我們根據上報的設備參數變化，及時發現了患者病情反復，並及時進行治療。」王曉武說。

未來或攻克三大難題

談及未來，王曉武的眼睛亮起來，他說：「未來人工心臟的核心迭代方向，是全仿生、無線化、長效續航。目前，已有不少國家在研發無線供電的全能型仿生人工心臟，其中，法國、美國的前沿研究已取得階段性進展。未來一旦攻克無線充電、無限續航、生物類心臟三大難題，人工心臟將徹底擺脫外置線纜與電池束縛，實現完全仿生運行，患者運動、生活將不再受限，可真正回歸正常人生活。」

「雖然心臟外科技術非常現代化，但機械輔助僅是輔助作用。」王曉武說，「這主要依靠患者自身身體狀況，比如營養、抵抗力等。即使患者做了人工心臟手術，但如果他的體質很弱，感染了或者依從性很差，效果會打折扣。」

在2025年我國第11個「全國心力衰竭日」，王曉武與他幫助過的8位患者快樂地進行交流。「看到大家都好好的，能爬山跑步、騎行出遊、正常生活工作，真的特別開心。」他說。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

