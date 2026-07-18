21歲女孩在家中被殺　兇手竟是生父　只因一句話下毒手網民盼徹查

7月17日，央視節目《一線》披露了一起父親殺女兒命案。在過年前年僅21歲的劉清死在家中。劉清的父親劉明當時稱，回家後發現女兒遇害，後來經過警方調查，懷疑兇手就是劉清的父親劉明。



劉明最終坦誠案發當天父女兩人發生了爭吵，劉清稱如果劉明再碰她，就告他強姦。劉明事後稱，該句話令他產生殺人滅口的想法，劉明便將劉清捅死，隨後偽造現場，將屍體拖進衛生間，之後對警方謊稱是回家後才發現女兒屍體。事件在內地引發討論，許多網民懷疑女孩生前的「強姦」控訴為事實，希望警方再度調查後能加重判刑。



央視報道稱，劉清出生後，劉清的母親患上了產後抑鬱症。不久後，劉清的父母離了婚。劉明單身一人，劉清也被送去姑姑家寄養，直到15歲才重新和父親生活在一起。劉清在與父親同住的第一個除夕夜試圖自殺，最終以劉清受輕傷作罷。此後，劉清便輟學，開始交男朋友，似乎一心一意想要離開這個家。

劉清的父親劉明。（央視）

在朋友和男朋友眼中，劉清陽光熱情，但在面對父親時，劉清就變了一個人。案發當天，劉清回到家中，看見父親劉明在家轉身想走，卻被劉明拽了回來。監控視頻顯示，劉明把劉清帶回家隨後，劉清對劉明怒罵，父女二人爭執了起來。

隨後劉清對劉明說「如果你再碰我，就告你強姦」，劉明聽完這句話後就將劉清捅死，之後偽造現場將女兒屍體放入衛生間。

CCTV顯示劉清把劉明帶回家。（央視）

央視報道稱，警方抵達命案現場時劉明已經叫來了殯儀車。於是，警方一邊排除其他嫌疑人，一邊暗中對劉明展開調查，隨後也發現了劉明的另一個破綻，劉明曾言之鑿鑿稱自己在案發前沒有回家過，但案發當天他曾多次出入單元樓，監控也拍下劉明用紙巾擦拭手上的傷。劉明承認，是他殺害了親生女兒劉清。

在過年前年僅21歲的劉清死在家中。（央視）

警方表示，原本劉明可以對劉清進行施救，但當時劉明覺得有她沒她都一樣，不想要了。警方更指劉明偽造了案發現場，誤導警方的偵查方向。

律師指嚴重違背人倫應該予以嚴懲

北京理工大學法學院周振傑教授表示，劉某故意殺害他的親生女兒，從定性來講，構成了刑法第232條規定的故意殺人罪，「因為劉某殺害的是自己的親生女兒，屬於直系血親相殘，應該說是嚴重違背人倫」。

他稱，在司法實踐中，我們會將其評價為動機卑劣，主觀惡性極深，同時，殺害親生女兒的行為，踐踏了家庭倫理，社會影響極壞。

在量刑層面，最高人民法院《關於貫徹寬嚴相濟刑事政策若干意見》第七條也明確規定，對於故意殺人、故意傷害致人死亡等嚴重暴力犯罪，要作為嚴懲重點，依法從重處罰。同時2015年最高人民法院發佈的《關於依法辦理家庭暴力犯罪案件的意見》也規定，對於施暴人殺害家庭成員，主觀惡性深，人身危險性大，或者具有毀屍滅跡，多次施暴等情節的，應當依法嚴懲。

在過年前年僅21歲的劉清死在家中。（央視）

周振傑提到，劉某在犯罪之後還轉移屍體，擦拭痕跡，掩蓋他殺人的事實，這些行為在理論上，屬於事後的不可罰行為，是可以作為從重行為來考量的，因為這些體現了他主觀惡性極深，毫無悔罪的表現，同時，他這些行為反映了對抗偵查、浪費司法資源、增加破案難度的主觀意圖，客觀上也確實造成了這樣的後果，進一步放大了他漠視生命的主觀惡性，所以可以直接排除故意殺人罪中情節較輕的適用。

網民點睇：

女孩情急之下脫口而出要控告父親強姦，很難是憑空捏造。倘若平日里沒有遭受過侵犯、騷擾這類不堪的對待，她不會用如此沈重的話語當作自保的底氣。

一個父親對「強姦」二字的應激反應，不是自證清白，而是殺人滅口——這等於當著全世界的面，親手給自己的罪名按下了「確認鍵」。

這是多年性侵+殺人滅口吧，新聞說得這麼含蓄，可能是只能查到一些不足以定罪的旁人證詞，已經死無對證了 ​。

