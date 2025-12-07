安徽維修工墮粉碎機亡「絞得就剩一條腿」　家屬擬起訴草場索償

安徽一名男子在草場維修粉碎機時，意外跌入啟動中的機器，當場身亡，同在草場工作的母親目睹悲劇發生。

12月7日，死者家屬稱，家中已沒有收入經濟來源，丈夫遺體還在殯儀館，由於與草場經營者在賠償問題上協調不一致，正準備循法律途徑追討賠償。



《新京報》報道，安徽淮北的王女士稱，11月20日，丈夫在草場維修粉碎機時，機器意外啟動，丈夫當場身亡，家姑同在該草場工作，目睹意外發生一刻，「機器下面能看，她就趴在機器下面看了，全部是血」；消防員到場後拆開粉碎機，發現丈夫「絞得就剩一條腿了」。

安徽一名男子在草場維修粉碎機時，意外跌入啟動中的機器，當場身亡。（九派新聞）

草場經營者姚先生稱，以前粉碎機出現故障都是自行修理，「他母親喊他修機器」。這次導致事故的主要原因有兩點，一是事發時機器未切斷電源，二是遇難者維修時攜帶了粉碎機遙控器，「上去的時候他帶遙控器了，他碰到遙控器，遙控器一開機器就轉車了」。

《九派新聞》報道，12月7日，王女士表示，目前家中只剩她、家姑和4個月大的孩子，沒有經濟來源，丈夫遺體還在殯儀館。草場經營者原先僅願意賠償10萬（人民幣，下同），經調解後願意賠50萬，但要求分期3年，對此她無法接受。由於雙方就賠償問題協調不一致，她準備起訴對方。

王女士介紹，丈夫去草場工作才不到20天，老闆當天讓丈夫去拉閘維修，「以前也修過，當天不知道怎麽就出事了」。

有內地律師稱，草場事發時未切斷機器電源，且未提示這一重大安全隱患。作為接受勞務的一方，草場未履行提供安全作業環境，對死者身亡存在主要過錯，需承擔大部分甚至全部的人身損害賠償責任，賠償範圍涵蓋醫療費、喪葬費、死亡賠償金、被扶養人生活費等。

若後續調查確認草場存在長期忽視安全管理、設備缺乏必要防護裝置等重大安全隱患，且該隱患與事故發生存在直接因果關係，相關責任人還可能因涉嫌重大責任事故罪，面臨相應的刑事責任。

家屬可依據《民法典》中勞務關係過錯責任的相關規定，向草場經營者提出賠償，包含喪葬費、死亡賠償金、被扶養人生活費等在內的合理賠償訴求，盡量簽訂書面賠償協議，避免後續糾紛。