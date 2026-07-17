女子煲湯落「臭屁醋」鄰居誤當屍臭報警　揭為廣東2000年傳統美食

廣東「臭屁醋」（又名長壽醋）殺傷力有多大？中山的陳女士在家煲湯，小火慢熬一個半小時，鄰居竟然誤以為是屍臭直接報警。



7月14日，廣東中山，陳女士在家小火煲豬腳湯，足足熬了一個半小時。氣味順著樓道飄散，隔壁鄰居在家硬生生聞了一下午，愈聞愈不對勁，頭皮發麻，腦子裏各種腦補畫面輪番上演。那股味道厚重、悶濁、酸臭交織，說不清是餿還是腐，鄰居最終篤定：這幢樓裏「出事了」，而且大概率是屍體腐爛。

中山一女子在家煲湯，因為加了「臭屁醋」被鄰居誤以為是屍臭報警。（翻攝自微博@廣州日報）

鄰居聞了一下午「臭屁」 懷疑屍體腐爛急報警：

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驚慌之下，鄰居顫抖著撥通報警電話，語氣慌張地描述：「樓道裏有股很濃的屍臭味，懷疑有人在家中遇難。」民警迅速出警，做了一番調查後，哭笑不得——真相是陳女士家的一鍋加了「臭屁醋」的湯正在咕嘟冒泡。

陳女士告訴記者，「臭屁醋」又稱「長壽醋」，口感獨特，酸臭交織，愈吃愈上癮。

公開資料顯示，「臭屁醋」是廣東珠三角地區有著2000多年歷史的傳統美食。它因發酵後散發獨特酸臭味而得名「臭屁醋」，又因其養生功效被稱作「長壽醋」。

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相傳「臭屁醋」起源於元朝末年，由孝子麥福為臥病母親無意中釀製而成。其製作方法獨特，將大米、糯米炒至金黃後入埕密封，自然發酵三個月以上即可。

食用時通常加入豬腳、雞肉、梅菜、黃豆等食材一同煲煮。它聞著臭、吃著香，被譽為「液體榴槤」，具有開胃消食、祛濕滋補等功效，是當地婦女「坐月子」的補品。如今臭屁醋已被列入多地非物質文化遺產名錄。